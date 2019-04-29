CHP'li vekil kenevir üretimine karşı çıktı

Türkiye'de tarımsal politikaların yeniden şekillendiği döneme girildi. Bu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gibi kenevir üretimine önemli yer verilmek için adım atıldı.

Kenevir birçok alanda kullanılan bir bitki. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun'un görüşleri ise kenevir konusunda olumlu işlerin yapılamayacağı yönünde.

"RİSK MUTLAKA HESAP EDİLMELİDİR"

Özcan Aygun yaptığı açıklamada, "Dişi kenevirin yaprak kısımları kâğıt arasına sarılarak, uyuşturucu madde türü olan “Marijuana” olarak içiliyor. Türkiye’de uyuşturucu madde kullanımının her geçen gün arttığı ve küçük yaşlara kadar indiği gerçeği dikkate alınarak, kenevir üretiminden kaynaklanabilecek risk mutlaka hesap edilmelidir.

ÇİFTÇİLERİMİZ MAĞDUR OLABİLİR

Gece yarısı tarladaki kenevirin yeşil yapraklarının birileri tarafından kaçak olarak biçilerek, çalınması ve uyuşturucu olarak kullanılması riski vardır. Bu durum da çiftçilerimizi çok büyük ölçüde mağdur edebilecektir." ifadelerini kullandı.