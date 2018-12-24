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Çifte kumrular hayvanseverleri mutlu etti

Şemsiye ile korumaya alınan kumru, eşini buldu.

AA | 24.12.2018 - 01:26..
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir hayvanseverin, trafik ışıklarının üstüne monte ettiği şemsiye ile korumaya çalıştığı, dişi kumruya eş geldi.

Mahalle esnafının yaptığı açıklamada, hayvansever Erol Yörük'ün üstüne şemsiye yerleştirerek güneşten korumak istediği kumruya, haberlere konu olarak ülke genelinde tanınması nedeniyle "medyatik kumru" adını verdiklerini belirtti.

'Medyatik kumruya' eş geldi VİDEO

"ONLAR ERDİ MURADINA"

Atatürk Caddesi'ndeki trafik ışığında yaşayan kumrunun bir süre önce eş bulduğunu, artık aynı şemsiye altında birlikte yaşadıklarını söyleyen Erdoğan, "Biz de onlara mutluluk diliyoruz. Onlar erdi muradına, biz çıkalım kerevetine." dedi.

Esnaf Şeref Çaylalı da çifte kumruları çok sevdiklerini belirterek, ilçenin maskotu haline gelen hayvanlara tüm vatandaşların ilgi gösterdiğini söyledi.

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