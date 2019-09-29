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Çiftin sessiz videosunu çeken firma tazminat ödeyecek

Tüketici mahkemesi, nikah töreninin görüntüsünü sesleri almadan kaydeden firmanın, çifte 6 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Haber Merkezi | 29.09.2019 - 18:06..
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Fatma ve Halil Dönmez, 19 Mayıs 2017'deki nikah töreninin video ve fotoğrafları için bir firmayla anlaştı.

Nikahtan sonraki günlerde firmadan aldıkları CD'yi izlediklerinde seslerin kaydedilmediğini fark eden çift, avukatları aracılığıyla firma aleyhine toplam 7 bin 500 liralık manevi tazminat davası açtı.

FİRMA 6 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Dava geçen günlerde Ankara 10. Tüketici Mahkemesince karara bağlandı. Mahkeme, davayı kısmen kabul ederek, firmanın Fatma ve Halil Dönmez'e 3'er bin liradan toplam 6 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Çiftin sessiz videosunu çeken firma tazminat ödeyecek

"İNSAN HER GÜN YAŞAMIYOR"

Davacı Halil Dönmez ise nikah günü firma dışında kendilerinin de çekim yapmak istediğini ancak buna izin verilmediğini belirtti. Dönmez, "Bizim için çok özel bir gündü. Firmadaki arkadaşın 'Çok bir şey demediniz, sadece bir evet dediniz' demesi bizi çok üzdü. Sonuçta insanlar evlenirken hayat hikayesini anlatmıyor. Bir 'evet' diyorlar ama bir ömür birbirlerine bağlı kalıyorlar. O yüzden bu yola başvurduk. Yapılan işe biraz daha özen gösterilmeli. İnsanlar bu mutlu günleri her gün yaşamıyor" ifadelerini kullandı.

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