taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6836
Euro
6.356
Altın
1418.68
Borsa
102626.83
Gram Altın
259.245

Çiftler en çok arkadaşlık sitelerinde tanışıyor

Yeni bir araştırma, günümüzde çiftlerin en çok online arkadaşlık sitelerinden tanışarak evlendiklerini ortaya koydu.

DHA | 23.07.2019 - 12:13..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

ABD’deki Stanford Üniversitesi’nden sosyolog Michael Rosenfeld’in taslak halindeki çalışmasına göre, 2009-2017 yılları arasında çiftlerin neredeyse yüzde 40’ı arkadaşlık sitelerinde tanıştı.

Bu oranın 2019’da daha da yüksek olması öngörülüyor.

AİLE VE KOMŞU TANIŞTIRMA YÜZDESİ DÜŞTÜ

Arkadaşlar aracılığıyla tanışma daha önce en yaygın tanışma biçimiyken, bu oran yüzde 20’lere düştü. Online arkadaşlık sitelerinden sonra en yaygın olarak yüzde 27 ile bar, kafe veya restoranda tanışma oldu. İş yerinde, aileler veya komşular aracılığıyla ya da okulda tanışma sebebi de yüzde 10’lara kadar düştü.

ARKADAŞLIK SİTELERİNDE TANIŞMA ORANI İKİYE KATLANDI

Sosyolog Rosenfeld’in taslak araştırmasına göre, heteroseksüel çiftlerin 2009 yılından bu yana arkadaşlık siteleri aracılığıyla tanışma oranı ikiye katlandı. Diğer yandan MarketResearch.com’un verilerine göre; ABD’de online arkadaşlık, sohbet ve eş bulma sitelerinin pazarının 2015 yılında 2.5 milyar dolara ulaştığı belirtilirken, bunun 2020 yılına kadar yüzde 5,1 oranında artarak 3.2 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
'Türkiye'nin füzelerinin anahtarı ABD'de olacaktı'

'Türkiye'nin füzelerinin anahtarı ABD'de olacaktı'

138
Fenerbahçe Elif Elmas'ı resmen açıkladı

Fenerbahçe Elif Elmas'ı resmen açıkladı

124
Ehliyet kursu fiyatlarına yapılan zam başvuruları etkiledi

Ehliyet kursu fiyatlarına yapılan zam başvuruları etkiledi

317
Foreign Policy'deki Türkiye analizi

Foreign Policy'deki Türkiye analizi

87
Filistinliler Suudi gazetecinin yüzüne tükürdü

Filistinliler Suudi gazetecinin yüzüne tükürdü

146
Seda Sayan: Acun Ilıcalı'nın tuzağına düştüm

Seda Sayan: Acun Ilıcalı'nın tuzağına düştüm

31
34 yıl önce Tamer Karadağlı

34 yıl önce Tamer Karadağlı

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir