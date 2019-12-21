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Çiftlik Bank'tan sonra bir de Arsa Bank çıktı

Ankara'da ''Arsa Bank'' adlı bir sistem oluşturarak, arazileri yüksek karla Katarlılara satacaklarını söyleyerek 20 kişiyi yaklaşık 40 milyon lira dolandıran 4 kişi yakalandı.

Haber Merkezi | 21.12.2019 - 01:56..
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Çiftlik Bank'tan sonra bir de Arsa Bank çıktı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yüksek kar vaadiyle arazi alım satımı yaparak vatandaşları dolandıran şüphelileri takibe aldı.

Yapılan inceleme neticesinde şüphelilerin, kıyı bölgelerinden alacakları arazileri Katarlılara yüksek karla satacakları vaadiyle 20 kişiyi yaklaşık 40 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

Ekipler, şüphelilerin "Arsa Bank" adında, "Çiftlik Bank" benzeri bir sistem oluşturduklarını belirledi.

SOKAKLARDA EVSİZ KILIĞINDA GEZDİ

Soruşturma kapsamında, aylarca süren çalışmalar sonucunda 4 şüpheli yakalandı. Grup elebaşının, saklandığı evde yurt dışına kaçma planları yaptığı ortaya çıktı.

"Ağa" lakaplı elebaşı, "Arsa Bank" mağdurlarından gizlenebilmek için kılık değiştirdiğini ve aylarca sokakta evsiz insan görünümüyle dolaştığını söyledi.

PARALARI YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNDE KAYBETTİ

İfadesinde tüm yapıyı anlatan grubun elebaşı, referans yöntemiyle ilk katılanlara bir miktar para kazandırdığını, böylece o kişilerin akrabaları ve arkadaşlarını da sisteme dahil ettiğini belirtti

Şüpheli, mağdurlara arsa alım satımı yaptığını söylese de arsa almadığını ve tüm parayı yasa dışı bahis sitelerinde kaybettiğini itiraf etti.

ARAMADA BAŞKALARINA AİT BANKA VE KREDİ KARTI DA BULUNDU

Evlerinde başkalarına ait çok sayıda banka ve kredi kartı bulunan şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Çiftlik Bank'tan sonra bir de Arsa Bank çıktı

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