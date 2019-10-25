Çiftlik Bank'tan sonra Kazbank çıktı

Dolandırıcıların son dönemdeki popüler dolandırma şekillerinden olan saadet zincirlerine sürekli bir yenisi ekleniyor.

Bu sefer de Ahmet Nurettin Çelik adlı bir akademisyen "kaz çiftliği kuracağım" diyerek sosyal medya hesapları üzerinden 6 ayda 4.9 Milyon TL topladı.

SPK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İlk etapta 1.000 kişiden 20 milyon TL toplama hedefiyle yola çıkan Çelik’in kanunsuz şekilde elde ettiği paralar Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun takibine takıldı. Ardından devreye Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) girdi. Doğalkaz Ördek Yetiştiriciliği Entegre Sanayi Ticaret A.Ş. olarak kurulan firmanın hesapları donduruldu. SPK, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

HEDEF 1.000 KİŞİDEN 20 MİLYON TL

İlk etapta ücretsiz kaz yetiştiriciliği seminerleri adı altında, Samsun, Balıkesir, Bayburt, İzmir, Adana, Konya gibi onlarca ili gezdi. Sosyal medyada videolar yayınladı. Çektiği videolarda, hedefinin 1.000 kişiden 20 milyon TL toplayarak, dünyanın en büyük kaz çiftliğini kurmak olduğunu anlattı. Kendisine inanan 250 kişiden A Grubu hisse bedeli olarak 20’şer bin TL aldı. Toplam 5 milyon TL’ye yakın para topladı. Edinilen bilgilere göre, önce değeri 600 bin TL olarak gösterilen ancak imara dahi açık olmayan bir tarla satın aldı. Ancak araziye tek bir çivi çakılmadı.

SOSYAL MEDYADAN İTİRAFTA BULUNDU

Kendini sosyal medyada yayınladığı videolarda ‘baş kaz’ benim diye tanıtan Çelik, bu kez topladığı paralarla Çin’e gitti. Çin Seddi’ni gezdi, egzotik eğlencelere katıldı. Sosyal medya videolarında gaflarıyla dikkat çeken Çelik, sisteme para yatıranlara 3 yıl kâr payı dağıtmayacağını belirtirken, “3 yılın sonunda diyelim ki öldüm. Dünyaya kazık çakacak değiliz ya… Benden sonraki yönetim de dolandırıcı çıktı. Olur mu olur” sözleriyle adeta itirafta bulunduğu da gözden kaçmadı.