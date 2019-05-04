Çiftlik Bank’tan sonra şimdi de Solucan Bank

Solucan Bank çetesi, "Kaliforniya'dan kırmızı solucan getirip, çiftlik kuracağız. Solucan gübresi pazarlayıp, kar payı dağıtacağız" yalanıyla paraları toplamayı başardı.

40 MİLYON EURO TOPLADILAR

20 bin kişinin 40 milyon euro dolandırıldığı saptandı. Çetenin ele başlarının Selçuk Özkan, Ali Dinler, Ahmet Altun, Selçuk Güleç ve Mustafa Türeli olduğu açıklandı. Dolandırıcıların, vurgun paralarıyla Dubai ve ABD'de tatil yaptıkları ortaya çıktı.

MAĞDURLAR YAKALANMALARINI BEKLİYOR

Mağdurlar ise soluğu savcılıkta aldı ancak çete hala yakalanmadı. Dolandırıcıların yakalanıp, en ağır cezayı almalarını istiyorlar.