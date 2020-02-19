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Çığ altında kalan kadın kayakçılar kurtarıldı

İsviçre’de çığ altında kalan iki kadın kayakçının imdadına, snowboarcular yetişti. Kadınlardan birinin kurtarılma anı ise bir snowboarcunun kaskındaki kamera tarafından kaydedildi.

DHA | 19.02.2020 - 16:03..
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İsviçre'nin güneybatısındaki Valais kantonunda bulunan Verbier bölgesinde arkadaşları ile beraber kayak yapan Victor Liebenguth isimli snowboarcu, kaydığı bölgenin altında çığ meydana geldiğini; iki kişinin de kar altında kaldığını gördü.

SNOWBOARCU KURTARDI

Arkadaşları ile hızla çığ altında kalanların yanına giden Liebenguth, kadın oldukları anlaşılan iki kişiyi bulunduğu yerden kurtardı.

Çığ altında kalan kadının kurtarılma anı İZLE

Kadınlar, bölgeye çağırılan helikopter ile hastaneye kaldırıldı.

Çığ altında kalan kadın kayakçılar kurtarıldı

Çığ altında kalan kadın kayakçılar kurtarıldı

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