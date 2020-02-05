Çığ altında kalan 2 kişiyi arayan ekibin üzerine çığ düştü

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilerken, dün akşam saatlerinde bir minibüsün üzerine çığ düşmüştü.

Arama kurtarma ekiplerince, karlar altında kalan minibüse ulaşılmasının ardından, 7 kişi sağ olarak çıkarılırken, 5 kişi yaşamını yitirmişti.

ARAMA KURTARMA EKİBİ D EÇIĞ ALTINDA KALDI

Çığ altında kalan son 2 kişinin kurtarılması için çalışmalar devam ederken, arama kurtarma ekiplerinin de üzerine çığ düşmesi sonucu, yeni bir facia meydana geldi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez olayla ilgili yaptığı açıklamada,"Çığ altındakileri arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Kurtarma çalışması başlatıldı." dedi.