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Çığ altından kurtarılanların yakınları hastanede

Van’da meydana gelen çığ faciasından kurtarılarak hastaneye getirilen yaralıların birer birer isimleri açıklandı.

İHA | 05.02.2020 - 20:36..
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Dün akşam saatlerinde Van'ın Bahçesaray ilçesinde üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı.

Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken ikinci defa çığ düştü.

33 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 60’tan fazla kişi de yaralı kurtarılarak hastanelere kaldırılmıştı.

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YARALILARIN İSİMLERİ MEGAFONLA DUYURULDU

Arama kurtarma ekipleri tarafından çığ altından kurtarılan ve ambulanslarla hastaneye sevk edilen yaralıların tedavisi devam ediyor. Yaralıların yakınlarındaki umut dolu bekleyiş devam ederken, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde ise yetkililer, getirilen yaralıların isimlerini teker teker megafonla açıkladı.

Çığ altından kurtarılanların yakınları hastanede

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