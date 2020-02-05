taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9837
Euro
6.6039
Altın
1556.69
Borsa
122136.17
Gram Altın
299.507
Bitcoin
54974.14

Çığ altından sağ kurtulan operatör, yaşananları anlattı

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde yolcu minibüsüyle üzerine çığ düşen iş makinesi operatörü Bahattin Karagülle, o anları anlattı.

İHA | 05.02.2020 - 06:31..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Van’da kendi imkanlarıyla iş makinesinden yaralı olarak çıkan 15 yıllık iş makinesi operatörü Bahattin Karagülle, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Çığ altından sağ kurtulan operatör, yaşananları anlattı

Çığ altından sağ kurtulan operatör, yaşananları anlattı

"MAKİNEYİ HAREKET ETTİRMEMLE ÇIĞ DÜŞTÜ"

Yaşanan dehşeti anlatan Bahattin Karagülle, Bahçesaray ilçesine doğru yol açma çalışması yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"Arkamda bir tane minibüs vardı. Birinci çığ geldi, yolu açmaya çalışıyordum ve çok kar gelmişti. Minibüstekilere geri dönün dedim. Çünkü çok kötü fırtına ve tipi vardı. Minibüstekiler yanımızda çocuk ve kadın var, bir sefer daha deneyeyim, evimize gitsek daha iyi olur’ dediler. Meğerse ikinci çığ kopacaktı, haberimiz yoktu. Makineyi hareket etmemle çığın düşmesi bir oldu. Ondan sonra kendimi karın altında buldum.

Çığ altından sağ kurtulan operatör, yaşananları anlattı


"YOLA ÇIKTIĞIMDA MİNİBÜSÜ GÖREMEDİM"

İş makinesinden atlamaya fırsatım olmadı. İş makinesinin içerisinde yaralı kurtuldun. Yaklaşık 5 dakika bekledim. Gelip beni kurtaracaklar düşüncesiyle bekledim. Çıkmaya çalıştım ve çok şükür çıktım. Yola çıktığımda gözümü gezdirdiğim ilk minibüs oldu, ancak ortada bir şey yoktu. Muhtemelen bunlar geri dönmüşler diye düşündüm. Sonra 500-600 metre yürüdüm ve başka bir minibüs geldi. Beni hastaneye yetiştirmeye çalıştılar. Orada telefonlar çekmiyor. Beni ambulansa yetiştirmeye çalıştılar. Telefonun çektiği yeri ulaştığımda tüm birimlere bilgi verdi."

Çığ altından sağ kurtulan operatör, yaşananları anlattı

Çığ altından sağ kurtulan operatör, yaşananları anlattı

Çığ altından sağ kurtulan operatör, yaşananları anlattı

Çığ altından sağ kurtulan operatör, yaşananları anlattı

İlginizi Çekebilir
İlber Ortaylı: Bu beton faciası ne zaman kalkar
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, konferans için geldiği Kahramanmaraş'ı gezerken, eski ve yeni halini değerlendirdi ve kentlerdeki aşırı betonlaşmayı da eleştirdi.
Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edidli
Çanakkale'de bazı feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
İzmir'de dağda kaybolan 3 kişi için AKUT harekete geçti
İzmir'de dağa çıkan ve kaybolan 3 kişiyi bulmak için AKUT ekipleri çalışma başlattı. 6 saatlik çalışma sonucu kaybolan 3 kişi kurtarıldı.
Kar tatili ilan edilen iller ve ilçeler
Kar yağışının yurtta etkili olmaya başlaması ile birlikte bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'de Türk emniyet müdürü görevine başladı

ABD'de Türk emniyet müdürü görevine başladı

222
Ağrı'da bir kadın eşini satırla öldürdü

Ağrı'da bir kadın eşini satırla öldürdü

25
İsrail ve BAE Beyaz Saray'da gizli toplantı yaptı iddiası

İsrail ve BAE Beyaz Saray'da gizli toplantı yaptı iddiası

18
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde en yakın rakibini de yendi

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde en yakın rakibini de yendi

3
Liverpool, Federasyon Kupası'nda gençleriyle kazandı

Liverpool, Federasyon Kupası'nda gençleriyle kazandı

1
Denizli'de lise öğrencisi kız 6 gündür kayıp

Denizli'de lise öğrencisi kız 6 gündür kayıp

8
Buket öğretmenin protez bacakla ilk adım heyecanı

Buket öğretmenin protez bacakla ilk adım heyecanı

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir