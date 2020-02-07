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Çığ bölgesinde yoğun kar yağışı

Van'da arama çalışmaları yoğun kar yağışı nedeniyle yapılamazken, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

İHA | 07.02.2020 - 20:31..
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Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği bölgede yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Kar yığınları altında olduğu değerlendirilen itfaiye erini arama çalışmalarına öğle saatlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verilmişti.

YOĞUN KARDA GÖRÜŞ MESAFESİ 5 METREYE DÜŞTÜ

Bölgede yoğun kar yağışı etkili olurken, görüş mesafesi ise 5 metreye kadar düştü. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiğini duyurmuştu.

Çığ bölgesinde yoğun kar yağışı

Çığ bölgesinde yoğun kar yağışı

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