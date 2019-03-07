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Çığ düşmesi sonucu kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

Bitlis'in Mutki ilçesinde çığ düşmesi sonucu yolu kapanan köye, ekiplerin bir günlük çalışması sonucu ulaşıldı

AA | 07.03.2019 - 20:11..
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Bitlis'in Mutki ilçesinde çığ düşmesi nedeniyle kapanan köy yolu ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

ÇIĞ NEDENİYLE KAPANDI

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, ilçenin Beyazsu bölgesindeki Yuvalıdam köyünün yolu çığ düşmesi sonucu kapandı.

Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 3 iş makinesiyle yol açma çalışması başlattı.

Yaklaşık 8 metre yükseliğindeki kar, 24 saat süren çalışma sonucu temizlendi.

Açıklamada, ekiplerce yürütülen yoğun çalışma sonucu köy yolunun yeniden ulaşıma açıldığı bildirildi.

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