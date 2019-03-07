Hem komutan hem anne

1 ABD’li General'den Suriye’den çekilme açıklaması ABD’li General Joseph Votel, ABD kuvvetlerinin Suriye’den çekilme durumuyla ilgili, “Suriye’den belirli bir tarihte çekilmemiz yönünde bir baskı yok” dedi.

2 Çığ düşmesi sonucu kapanan köy yolu ulaşıma açıldı Bitlis'in Mutki ilçesinde çığ düşmesi sonucu yolu kapanan köye, ekiplerin bir günlük çalışması sonucu ulaşıldı

3 HDP hızlı trene de karşı PKK'nın siyasi kanadı HDP, Doğu'ya iccraat yapılmasına karşı. Cumhurbaşknaı Erdoğan'ın müjdelediği Mardin'e hızlı tren projesine HDP'li Sezai Temelli karşı çıktı.

4 PSG, Avrupa'da beklenen başarıdan uzak Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain, yaptığı büyük yatırımlara ve yıldızlarla dolu kadrosuna rağmen üst üste üç sezondur UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti.

5 Kadın komutanlar vatan nöbetinde Jandarma'da görevli kadın personel, ailelerine karşı taşıdıkları sorumlulukların yanı sıra vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için de gece gündüz görev yapıyor.

6 Slimani'nin yüzü gülmüyor Bir türlü beklentileri karşılayamayan ve Fenerbahçe teknik heyeti tarafından gözden çıkarılan Islam Slimani, Cezayir Milli Takımı'nda da kesik yedi.