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Çığ faciası şehitlerinin kimlikleri belli oldu

Van'da 2 kişiyi kurtarmaya giden ekibin üzerine düşen çığ sonucunda şehit düşen 11 asker ile 7 korucu için tören düzenlendi.

İHA | 06.02.2020 - 10:27..
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Çığ faciası şehitlerinin kimlikleri belli oldu

Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ faciasının ardından bölgede arama kurtarma çalışmasına katılan ekiplerin üzerine çığ düştü.

İkinci çığın altında kalan 11 asker ile 7 korucu şehit oldu.

Şehitler için Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

DUALARLA VEDA

Şehitlerimiz, törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Şehitler için düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı. Törende şehitler için dua edildi.

Çığ faciası şehitlerinin kimlikleri belli oldu

ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİKLERİ

Çığ faciasında şehit olan asker ve korucuların isimler de belli oldu.

Uzman Çavuş Özgür Işık (Düzce Merkez),

Uzman Çavuş Özen Akçam (Artvin, Ardanuç),

Uzman Çavuş Ramazan Süslü (Aksaray, Sultanhanı),

Uzman Çavuş Ufuk Deniz (Kastamonu, Tosya),

Jandarma Astsubay Çavuş Fatih Karagöz (Kocaeli, Kartepe),

Uzman Onbaşı Osman Karaca (Tokat, Almus),

Uzman Onbaşı Cihat Erat (Erzurum, İspir),

Uzman Çavuş Muammer Keskin (Aydın, Çine),

Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı (Kars, Arçapayı),

Uzman Çavuş Mesut Deniz (Kahramanmaraş, Türkoğlu),

Uzman Onbaşı Tarkan Karaca (Eskişehir, Sivrihisar),

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el bombasının patlaması sonucu şehit düştü: Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik (Kayseri, Develi),

KORUCULAR

Hekim Kazgan,

Nimet İnçamur,

Abdulselam Mantaş,

Tahsin Karan,

Bayram Bulcar,

Metin Mantaş,

Mehmet Esen

Çığ faciası şehitlerinin kimlikleri belli oldu


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