Çiğ süt fiyatına zam geldi

Türkiye son dönemde, üst üste gelen zam haberleriyle karşı karşıya.

Elektrik, doğalgaz, ekmek ve ete gelen zamların ardından, bir zam haberi daha geldi.

Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt fiyatına zam geldiğini resmi olarak kamuoyuna duyurdu.

ÇİĞ SÜT LİTRE FİYATI 2.30 LİRA

Ulusal Süt Konseyi'nin (USK) internet sitesinden yaptığı açıklamada, 15 Kasım 2019-31 Aralık 2020 dönemi için çiğ sütün referans litre fiyatını 2.3 lira olarak açıkladı.

Çiğ sütün minimum yağ değerinin yüzde 3,6, minimum protein değerinin de 3,2 olması kararlaştırıldı.

Çiğ süt fiyatı, daha önce 2 liraydı.