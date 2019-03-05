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Çığ tehlikesine rağmen su arızası için yola koyuldular

Van Bahçesaray'da Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekipleri, kırsalda arızalanan su şebekesini onarmak için çığ tehlikesine rağmen çabaladı.

AA | 05.03.2019 - 12:56..
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VASKİ'den yapılan açıklamaya göre; ekipler, ağır kış koşullarının etkisini sürdürdüğü bölgede arızalanan su şebekelerini onarmak için uğraşıyor.

VASKİ Güney Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçenin Çatbayır Mahallesi kırsalında arızalanan su şebekesini onarmak için harekete geçti.

ÇIĞ TEHLİKESİNE RAĞMEN YOLA KOYULDULAR

Ekipler, kar kalınlığının 3-4 metreyi bulduğu bölgeye ulaşmak için çığ tehlikesini göze aldı.

Bir kilometrelik karlı yolu aştıktan sonra arıza notasına ulaşan ekipler, vatandaşların desteğiyle arızayı zorlu bir çalışmanın ardından giderdi.

Mahalle sakinleri, arızayı onarmak için çabalayan ekiplere teşekkür etti.

Çığ tehlikesine rağmen su arızası için yola koyuldular

Çığ tehlikesine rağmen su arızası için yola koyuldular

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