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Çığdan yaralı kurtulanlar o anı anlatmakta zorluk çekti

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığ faciasından kurtularak hastanede tedavi gören vatandaşlar, yaşadıkları olayı anlattı.

İHA | 08.02.2020 - 10:21..
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ faciasında toplam 41 kişi yaşamını yitirirken, 84 kişi ise yaralanmıştı.

Çığ faciasında arama kurtarma faaliyetlerine katılan ve ikinci çığın altında kalan vatandaşlar, yaşadıkları o dehşet anları anlattı.

"O AN ÖLÜMÜ VE ORADAN KURTULAMAYACAĞIMI DÜŞÜNDÜM"

Hastanede tedavi altına alınan Güvenlik Korucusu Şaban Mantaş, diğer korucu arkadaşlarıyla birlikte arama kurtarma çalışmalarına katılmak için bölgeye geldiklerini belirterek, “Kepçenin yanında ateş yakmışlardı. Tipiden dolayı üşüdüğümüz için arkadaşlar ve akrabalarla birlikte ateşin etrafında ısınmaya çalıştık. Sonra ben biraz yukarıya çıktım, onlarda aşağı indiler. Bakmamla birlikte çığ geldi ve kendimi çığın altında buldum. Yaklaşık 4-5 metrelik karın altındaydım. Bilincim yerindeydi, aydınlığı görüyordum. Ağzımı kapatmıştım ama nefes alabiliyordum. Milletin sesini duyuyordum. Ben o an ölümü ve oradan kurtulamayacağımı düşündüm. Kelime-i Şehadet getirdim ve Allah’a dua ediyordum. Ama umudumu da kesmiyordum. Yaklaşık yarım saat çığ altında kaldıktan sonra beni çıkardılar. Tipi vardı ve göz gözü görmüyordu. O an anlatılmaz, o anı yaşayanlar anlar. Yaklaşık yüzden fazla kişi vardı. Akrabalarım gitti. Aynı köyden 5 kişi hayatını kaybetti.” dedi.

Çığdan yaralı kurtulanlar o anı anlatmakta zorluk çekti

"5 SANİYEDE NEFESİM KESİLMİŞTİ"

Çığ altından yaralı olarak kurtarılan İzettin Kaynar isimli vatandaş da ilk çığda akrabalarının kaybolduğunu ve onu aramak için çalışmalara katıldığını belirterek, “İlk çığda kaybolan Murat Kapağan’ı aramak üzere akrabalarımızla birlikte minibüs tuttuk. Olay yerine gittik. Jandarmalar olay yerine gitmemize izin vermedi. Bizde yakılan ateşin yanına gidip ısındık. Yaklaşık 5 dakika geçmeden çığ düştü ve bizi, askerleri, vatandaşları, korucuları herkesi dereye sürükledi. Ben yaklaşık 15 dakika çığ altında kalmıştım ve üzerimde de biri daha vardı. Onu bulup çıkardıktan sonra beni de görüp çıkardılar. 5 saniyede nefesim gitmişti. Kendime geldiğimde beni çıkarıyorlardı. Sadece ayağım içerde kalmıştı. Ardından iple yukarıya çıkardılar. Dayım ve 3 akrabam hayatını kaybetti.” diye konuştu.

Çığdan yaralı kurtulanlar o anı anlatmakta zorluk çekti

Çığdan yaralı kurtulanlar o anı anlatmakta zorluk çekti

Çığdan yaralı kurtulanlar o anı anlatmakta zorluk çekti

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