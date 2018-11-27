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Çiğdem Tunç: Mehmet Ali'ye organımı vereceğim

Çiğdem Tunç eski partneri Mehmet Ali Erbil'i ziyaret etti.

Haber Merkezi | 27.11.2018 - 07:27..
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ÜÜ

Mehmet Ali Erbil evinde yaşadığı talihsiz kaza sonrası hastaneye kaldırılmış, yapılan kontrollerin ardından Erbil'in kırılan kaburgasının akciğerine battığı tespit edilmişti. Uzun süre yoğun bakımda kalan Erbil'in 'kaçış' sendromu nüksedince durumu her geçen gün biraz daha ağırlaşmıştı.

"ORGANLARI ÇÖKÜYORMUŞ"

Ünlü şovmeni eski partneri Çiğdem Tunç hastanede ziyaret etti. Erbil'in sağlık durumuyla ilgi bilgi veren Tunç şunları söyledi; "Tüpü çıkartıp damar yolu açmışlar yani boğazını delmişler, 37 gündür entübe uyuduğu için artık ağır tahriş olmuş boğazı. Akciğer ve böbrekler çöküyormuş. Nakil noktasına geldiğinde hangi organım gerekirse tekini vereceğimi söyledim."

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