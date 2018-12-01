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'Çığlık atan kadın' videosu için inceleme başlatıldı

İstanbul'da trafik polisleri tarafından durdurulduktan sonra çığlık atan kadının, videosunu çeken ve paylaşanların bulunması için inceleme başlatıldı.

DHA | 01.12.2018 - 17:51..
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Geçtiğimiz günlerde bir üniversitede öğretim üyesi olan kadın, polis tarafından durdurulmuş ve ceza kesilmişti. Kadının ceza kesilirken çığlık attığı anların videosu ise sosyal medyada paylaşılmıştı. O video hakkında Emniyet'ten açıklama yapıldı.

MUAYENESİ OLMADIĞI İÇİN CEZA KESİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından 01.11.2018 günü saat 10.00 sıralarında Ayvansaray Caddesi Balat Hastanesi önü Eyüp İlçesi istikameti üzerinde yapılan denetimlerde sürücü Özlem Atan T. sevk ve idaresindeki araç, sürücüsü seyir halinde cep telefonu ile konuştuğundan dolayı durdurulmuş, yapılan denetim ve kontroller sonucunda sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan ve aracının fenni muayenesi bulunmadığından dolayı cezai işlem uygulanmış olup, sürücü belgesiz araç kullanmaktan dolayı herhangi bir işlem yapılmamıştır" denildi.

Trafik cezası kesilen kadının çığlıkları VİDEO

GÖRÜNTÜLER HAKKINDA ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Açıklamada, "Ayrıca, kamera görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması ile ilgili müfettiş araştırması istenilmiş, konu tetkik edilmektedir" denildi.

Trafik cezası kesilen kadının çığlıkları haberi
'Çığlık atan kadın' videosu için inceleme başlatıldı

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