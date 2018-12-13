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Cihat Tamer: Emrah'ın kuyruk acısı var

Cihat Tamer ile Emrah arasındaki kavgada ikinci perde.

Haber Merkezi | 13.12.2018 - 07:32..
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Oyuncu Cihat Tamer ve Emrah arasındaki tartışma devam ediyor.

"BELKİ İŞ BULURSUN"

Tamer'in Emrah için "Oyunculukla alakası yok" demesi ikili arasında karşılıklı atışmalara neden olmuştu. Sosyal medya hesabından Cihat Tamer'e seslenen Emrah "İnsanlar seni hatırlar da belki de iş bulman kolaylaşır..." demiş. Cihat Tamer de "Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olur... Ben başka bir şey demiyorum. Ona da hayırlı günler dilerim " şeklinde yanıt vermişti.

"KUYRUK ACISI OLABİLİR"

Cihat Tamer'den konuyla ilgili bir açıklama daha geldi. Emrah'ın söylediklerini unutmatan usta oyuncu, "Onun babasını oynamam için çağırmışlardı prodüksiyondan, ben kabul etmemiştim. Oradan bir kuyruk acısı olabilir" dedi.

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