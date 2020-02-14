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İstanbul'da çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti

Eyüpsultan'da bir apartman dairesinde yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı adam, çıkan yangın sonucu yaşamını yitirdi.

İHA | 14.02.2020 - 13:22..
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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Güzeltepe Mahallesi'nde, 4 katlı bir binanın 3. katında yangın meydana geldi.

Komşuların daireden yükselen dumanları fark etmesi üzerinde olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, dairenin içinde haraketsiz halde bulunan 73 yaşındaki Atalay Yenidünya'nın hayatını kaybettiğini belirtti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış oldukları incelemelerin ardından Atalay Yenidünya’nın cenazesi, cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul'da çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti

YAŞLI ADAMIN YALNIZ YAŞADIĞI ÖĞRENİLDİ

Öte yandan, kaldığı dairede çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden Atalay Yenidünya’nın uzun süredir yalnız yaşadığı öğrenildi.

Emniyet ekipleri tarafından yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İstanbul'da çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti

İstanbul'da çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti

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