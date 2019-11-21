Cilalı Taş Devri'ne ait ibadet eşyaları kalıntıları

Rusya’nın Novosibirsk Bölgesi’nde bulunan eşsiz eşyalar, geçen yaz döneminde, Ust-Tartas-1 anıtındaki Erken Neolitik Çağ’a ait ibadet kompleksindeki çalışmalar sırasında tespit edildi.

M.Ö. VII-VI bin yılda, eski insanların bu yerden neredeyse hiç ayrılmadığını söyleyen Arkeolog Vyaçeslav Molodin, “Arkeolojik araştırmaların yapıldığı 3 yıl boyunca burada, farklı dönemlere ait evleri ve mezarlıkları tespit ettik. Bu bölgenin gelişiminin en erken dönemi, eski insanların ruhani faaliyetiyle ilgili.” ifadelerini kullandı.

KAFATASI, KUŞ KEMİKLERİ, SERAMİK PARÇALARI...

Enstitü çalışanlarının, içinde köpek kafatası, hayvan ve kuş kemikleri, seramik parçaları ve taş aletlerin bulunduğu küçük çukurlarla çevrili dar hendek tespit ettiğini dile getiren Molodin, araştırmacıların dikkatini özellikle, hendeğin üst kısmında yer alan bir sunağın çektiğini belirtti.

KEMİK VE BOYNUZ ALETİ, KOLYE KALINTILAR BULUNDU

Bu eserlerin altında birkaç kuğunun uzuv kemikleri ile çeşitli amaçlar için yapılan kemik ve boynuz aletlerinin, ayrıca kolye kalıntıları olduğu düşünülen eklem kemiklerinin bulunduğunu söyleyen Molodin, tüm bu eşyaların organik bir kaba yerleştirildiğini kaydetti. Enstitü çalışanları, bulunan eşyaları dikkatlice inceleyip kompleksin fikrini ve amacını kavramaya çalışıyor.