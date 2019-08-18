Çıldır Gölü etrafını çöplüğe çevirdiler

Karslıların hafta sonlarını Çıldır Gölü kenarında geçirmesi düşünülerek oluşturulan mesire alanı, adeta çöplüğe döndü.

Bu durum oraya gidenleri de rahatsız ediyor.

ÇÖP KONTEYNERİNE ATMIYORLAR

Konulan çöp konteynerlerine rağmen çöplerin gelişi güzel atılması, görenleri hayrete düşürdü. Mesire alanına gelenlerin çöplerini gelişi güzel atmamalarını isteyen vatandaşlar, “Burada kütük ev var. Hemen yanı başında çama ağaçlarının arasında yaptırılan kamelyalar var. Her tarafta çöp konteynere var. Ama maalesef kendini bilmez üç-beş kişi, çöpleri etrafa atarak çevreyi kirletiyor. Oysa çöpleri poşetlere doldurarak konteynerin içerine bıraksalar bu kadar kötü olmayacak. Biz herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyoruz.” dediler.

BELEDİYE ÇALIŞANLARI ÇÖPLERİ TOPLARKEN ZORLANDI

Çıldır Gölü Kütük Ev bölgesinde bulunan mesire alanına gelişi güzel atılan çöpler rüzgarında etkisiyle etrafa dağıldı. Arpaçay Belediyesi çalışanları çöpleri toplarken zorlandı. Belediye yetkilileri ise vatandaşlardan duyarlı olmalarını istedi.