Çıldır Gölü kışın da büyülüyor

Kar yağışının ardından kartpostallık görüntülerin oluştuğu Çıldır Gölü, etrafını saran dağların da beyaza bürünmesiyle farklı bir manzaraya kavuştu.

Gün batımı ve ev sahipliği yaptığı kuşlar ile görsel şölen sunan göl, durgun suyuna yansıyan dağ ve bulutlar ile ayrı bir güzelliğe sahip.

Doğal güzellikleri ile doyumsuz manzaralar oluşturduğu için kışın da ziyaretçilerini büyüleyen Çıldır Gölü, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

ELİMİZDE DOĞA HARİKASI BİR POTANSİYEL VAR

Çıldır Kaymakamı Tamer Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çıldır Gölü'nün her mevsim farklı bir güzelliğe büründüğünü belirterek, etrafı beyaz örtü ile kaplanan gölün, görenleri kendisine hayran bıraktığını söyledi.

"Burada başta festivaller olmak üzere çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Tek amacımız daha çok insanı Çıldır Gölü'ne çekmek çünkü elimizde bir doğa potansiyeli ve harikası var. Örneğin özel idare olarak bir çalışmamız var. Konaklamaya yönelik yapacağımız altyapı yatırımı ile birçok ailenin burada konaklamasını sağlamış olacağız. Çıldır Gölü için güzel çalışmalarımız olacak inşallah."