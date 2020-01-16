taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8892
Euro
6.5711
Altın
1553.11
Borsa
122100
Gram Altın
293.863
Bitcoin
51144.85

Çıldır Gölü üzerinde otomobille drift yaptılar

Üzeri buz tutan göle otomobiliyle çıkan Yakup Topkaya'nın buz üzerinde drfit yaptığı o anlar, kameraya yansıdı.

DHA | 16.01.2020 - 08:52..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bulunan ve macera sevenlerin uğrak yeri haline gelen Çıldır Gölü'nün yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle buzla kaplandı.

BUZ ÜZERİNDE DRİFT

Kış aylarında üzerine Eskimolar gibi balık avı yapılan ve atlı kızak seferleri düzenlenen Çıldır Gölü'nün buz tutan yüzeyine otomobiliyle çıkan 30 yaşındaki Yakup Topkaya, göl üstünde yaklaşık yarım saat otomobiliyle kayarak drift yaptı.

Çıldır Gölü üzerinde otomobille drift yaptılar

Çıldır Gölü üzerinde otomobille drift yaptılar ViDEO

''BUNU HER KIŞ ATLI KIZAKLA YAPIYORDUK, BU YIL OTOMOBİLLE YAPALIM DEDİK''

Topkaya, "Bu bizim yaşam felsefemiz, bunu her kış atlı kızakla yapıyorduk ama 'Bu yıl otomobille yapalım' dedik. Buz kalınlığı şu an 15 santim civarında. Otomobili kaldırıyor ve buz baya sağlam. Şu an sezonu açmış bulunuyoruz. Göl bu sene biraz geç buz tuttu ama sağlam oldu." dedi.

Çıldır Gölü üzerinde otomobille drift yaptılar

Çıldır Gölü üzerinde otomobille drift yaptılar

Çıldır Gölü üzerinde otomobille drift yaptılar

Çıldır Gölü üzerinde otomobille drift yaptılar


İlginizi Çekebilir
Balıkesir'de eşi hamile olanlar bu manavı buluyor
Manav tezgahında eriğin yanında birçok tropik meyve ve yaz meyvesi bulunduran Recep Gökgür, Arjantin’den gelen eriğin kilosunu bin TL’den satıyor.
Batman'da Kapan-4 Mava Operasyonu başladı
İçişleri Bakanlığınca, 795 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-4 Mava Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi.
Kimlik göstermemek için polise direnen taksici
Kimliğini göstermek istemeyen taksici, kolunu emniyet kemerine sararak polis ekiplerine direndi
Adana'da pastanede cinayet
Seyhan ilçesinde, arkadaşlarıyla oturan bir kişinin silahlı saldırıya uğrayıp hayatını kaybettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Metin İyidil hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı

Metin İyidil hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı

280
İsveç ordusunda 20 yıl görev yapan sahte albay

İsveç ordusunda 20 yıl görev yapan sahte albay

38
Hakkari'de eğitim kazası: 2 asker şehit

Hakkari'de eğitim kazası: 2 asker şehit

65
Minibüste okey oynayan sürücünün ehliyetine el konuldu

Minibüste okey oynayan sürücünün ehliyetine el konuldu

69
Sultangazi'de bir işçi yanarak can verdi

Sultangazi'de bir işçi yanarak can verdi

9
Yeni Malatyaspor'da Ünal Karaman sesleri

Yeni Malatyaspor'da Ünal Karaman sesleri

21
Yunanistan ağlıyor: Libya zirvesine bir biz davet edilmedik

Yunanistan ağlıyor: Libya zirvesine bir biz davet edilmedik

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir