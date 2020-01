Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bulunan ve macera sevenlerin uğrak yeri haline gelen Çıldır Gölü'nün yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle buzla kaplandı.

BUZ ÜZERİNDE DRİFT

Kış aylarında üzerine Eskimolar gibi balık avı yapılan ve atlı kızak seferleri düzenlenen Çıldır Gölü'nün buz tutan yüzeyine otomobiliyle çıkan 30 yaşındaki Yakup Topkaya, göl üstünde yaklaşık yarım saat otomobiliyle kayarak drift yaptı.

Çıldır Gölü üzerinde otomobille drift yaptılar ViDEO



''BUNU HER KIŞ ATLI KIZAKLA YAPIYORDUK, BU YIL OTOMOBİLLE YAPALIM DEDİK''

Topkaya, "Bu bizim yaşam felsefemiz, bunu her kış atlı kızakla yapıyorduk ama 'Bu yıl otomobille yapalım' dedik. Buz kalınlığı şu an 15 santim civarında. Otomobili kaldırıyor ve buz baya sağlam. Şu an sezonu açmış bulunuyoruz. Göl bu sene biraz geç buz tuttu ama sağlam oldu." dedi.