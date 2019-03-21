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Çıldır Gölü'nde kızak keyfi

Kars Çıldır Gölü'nün yüzeyi, tamamen 40 santimetre buzla kaplandı. Bölgeye giden vatandaşlar, at üzerinde seyahat ederek gölün tadını çıkarıyor.

İHA | 21.03.2019 - 10:09..
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Yaklaşık 40 santimetre buz tutan ve üzeri karla kaplı Çıldır Gölü’nde, Kars’a dışarıdan gelen vatandaşlar, atlı kızaklara binerek göl üzerinde kızak yapma keyfini doyasıya yaşıyor.

VATANDAŞLAR GÖL ÜZERİNE ÇIKIYOR

Özellikle Doğu Ekspresi ve tur operatörleri aracılığıyla Kars’a gelen vatandaşların, ilk uğrak yeri Çıldır Gölü oluyor. Sevdikleriyle birlikte Kütük Ev'in bulunduğu bölgeye gelen vatandaşlar, burada üzeri tamamen buz tutmuş göl üzerine çıkıyor.

Çıldır Gölü'nde kızak keyfi

HEYECANLI ANLAR

Bir süre göl üzerinde fotoğraf çekilen vatandaşlar, daha sonra atlı kızaklarla göl üzerinde gezinti yapıyor. ‘Buz kırılacak’ korkusuyla gezinti yapan vatandaşlar, heyecanlı anlar yaşıyor.

40 santim buz tutan göl üzerinde atlı kızak keyfi İZLE

"ÇOK EĞLENCELİ GELDİ"

Hatay’dan Ankara’ya, Ankara’dan Kars’a Doğu Ekspresi ile geldiğini ifade eden Levent Ergin, “Çok eğlenceli geldi. Arkadaşlarımla Hatay’dan Ankara’ya, Ankara’dan buraya Doğu Ekspresi ile geldik. Çok güzel, bu kadar güzel olabileceğini düşünmemiştim. Gayet eğlenceli geçiyor. Korku hissetmedim ama binmeden önce bir tedirginlik hissetmiştim. ‘Acaba kırılır mı?’ diye bir tereddüt ediyorsun, korkuyorsun ama bindikten sonra, kısa bir mesafeden sonra o içinizdeki tedirginliği atıyorsunuz.” dedi. İskenderun’dan Kars’a gelen Özge Senoğlu ise buz üzerinde atlı kızakla kaymanın, çok eğlenceli olduğunu söyledi.

Çıldır Gölü'nde kızak keyfi

"KORKMADIM"

Senoğlu, “Kızağa bindim. Kars’a ilk defa geliyorum. Bu kadar beyaz, bu kadar dokunulmamış yer beklemiyordum. Çok güzel, korkmadım ama insan ister istemez bir panik, tedirgin oluyor. Ben balık çıkarılıyor onu da beklemiştim ama onu göremedik.” diye konuştu.

Çıldır Gölü'nde kızak keyfi

ÇILDIR GÖLÜ'NDE ATA BİNMEK İÇİN YARIŞANLAR VAR

Çeşitli illerden Kars’a gelen vatandaşlar, Çıldır Gölü üzerinde gezmek ve atlı kızaklarla tur atmak için adeta birbirleriyle yarışıyor.

Göl üzerinde atlı kızakla gezinti yaparken büyük heyecan yaşayan vatandaşlar, buzdan gelen ‘çıtırtı’ sesiyle zaman zaman korkulu anlar yaşıyor.

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