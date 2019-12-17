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Çıldır Gölü'nden buzlu göl manzaraları

Gölün üzerine çıkan gençler, altında su görünen ince buz üzerinde kayarken, vatandaşlar ise yürüyüş yaptı.

İHA | 17.12.2019 - 12:54..
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Doğu Anadolu Bölgesi’nin ikinci büyük gölü olan Kars ve Ardahan sınırları içindeki Çıldır Gölü’nün buz tutması, renkli görüntüler ortaya çıkardı.

35 SANTİM BUZ KAPLADI

Hava sıcaklığının geceleri eksi 18 derecelere kadar düştüğü Çıldır Gölü’nün bazı bölümleri yaklaşık 35 santim buzla kaplandı.

Üzeri cam gibi olan gölün kaygan zemini, ziyaretçilerine hem zorlu hem de keyifli anlar yaşattı.

Çıldır Gölü'nden buzlu göl manzaraları

BUZ ÜZERİNDE KAYAK YAPTILAR

Kısmen donan Çıldır Gölü üzerine çıkan gençler, cam gibi buz üzerinde kayarak eğlenceli anlar yaşadı. Çıktıkları buz üstüne, buzun ‘çatırtı’ sesine aldırış etmeden kaymanın tadını çıkardılar.

Çıldır Gölü'nden buzlu göl manzaraları

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Buz tutan gölde hem kayan, hem de bölgeye gelen misafirleri atlı kızaklarla kaydıran gençler, Çıldır Gölü’nün her mevsim görülmesi gerektiğini belirttiler.

Masmavi gökyüzü, karlı dağlar ve gökyüzünün mavimsi rengini yansıtan buzlu göl, güzel manzaraların ortaya çıkmasına sebep oldu.

Çıldır Gölü'nden buzlu göl manzaraları

''ALTTA BALIKLARI BİLE GÖRÜYORSUNUZ''

Taşbaşı köyünde yaşayan Sinan Daşdemir, Çıldır Gölü’nün çok güzel olduğunu ve her mevsim görülmesi gerektiğini belirtti. Daşdemir, “Çıldır Gölümüzün güzelliği bu, alta balıkları bile görüyorsunuz. Şu an cam buz, berrak paten bile yapılır. Çok güzel atmosfer var. Köyümüzün güzelliği, gölümüzün güzelliği, doğamızın güzelliği, buzumuz korkulacak hiçbir şeyi yoktur.” dedi.

Çıldır Gölü'nden buzlu göl manzaraları

Çıldır Gölü'nden buzlu göl manzaraları

Çıldır Gölü'nden buzlu göl manzaraları

Çıldır Gölü'nden buzlu göl manzaraları


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