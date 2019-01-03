taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4117
Euro
6.1609
Altın
1288.29
Borsa
88865.01
Gram Altın
224.734

Çimentocular geri adım attı

Çimento fiyatlarına yüzde 40 zam kararı tepkilerin ardından geri alındı.

Haber Merkezi | 03.01.2019 - 07:27..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Çimentocular geri adım attı

Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında birçok üründe indirime gidilirken, çimento üreticileri enflasyonu azdıracak zam yaptı.

Bu zam kararına tepkilerin ardından geri adım atıldı.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) tarafından yapılan açıklamada, "Bölgesel ekonomik dalgalanmalardan dolayı kurlarda yaşanan artışlar, enerji maliyetleri, hammadde ve finansman maliyetleri üzerinde domino etkisi yaratmış ve çimento sektörü de etkilenmiştir. Bu gelişmelere rağmen Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’na verilen destek sebebiyle, normal şartlar altında maliyet artışları nedeniyle, yıl içerisinde yapılması gereken fiyat düzenlemeleri yapılmamıştır" denildi.

"SEKTÖR OLARAK YÜZDE 40 ZAM YAPMAYACAĞIZ"

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, “Elektrik maliyeti ise yine son iki yılda yüzde 76 yükseldi. Aynı dönemde kömür maliyetindeki artış oranı yüzde 182, petrokok maliyetlerindeki artış ise yüzde 170 oldu. Genel olarak da 2016 yılının başından Kasım 2018’in sonuna kadar olan sürede üretici fiyat endeksi yüzde 73 arttı. Buna paralel olarak, 2019 yılında yapılması planlanan fiyat düzenlemeleri gündeme geldi. Bu şartlarda maliyet artışlarına rağmen Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamında sektör olarak yüzde 40 zam yapmayacağız” dedi.

Çimentocular geri adım attı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
K.Kore'de depremler Kim Jong'un denemelerinden çıktı

K.Kore'de depremler Kim Jong'un denemelerinden çıktı

40
Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı

Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı

10
Hayatta kalabilmek için yılana sarıldılar

Hayatta kalabilmek için yılana sarıldılar

9
ABD'de Kongre üyeleri yemin edecek

ABD'de Kongre üyeleri yemin edecek

21
Yangına müdahale etmek isteyen kayınvalide yaralandı

Yangına müdahale etmek isteyen kayınvalide yaralandı

6
Dolar gece yarısı ani yükseliş yaşayıp tekrar indi

Dolar gece yarısı ani yükseliş yaşayıp tekrar indi

1
Oğulcan Engin Şeyma Subaşı'yı sildi

Oğulcan Engin Şeyma Subaşı'yı sildi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir