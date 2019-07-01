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Çimlerde yatan adamı ıslatan belediye işçisine darp

Bahçelievler'de belediyeye ait su tankeriyle çimleri sulayan belediye çalışanı, yerde yatan kişiyi fark etmeden ıslatınca, saldırıya uğradı.

İHA | 01.07.2019 - 09:27..
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Bahçelievler Belediyesine ait su tankeri, cadde üzerinde sulama çalışması yapmaya başladı. Belediye çalışanı sulama esnasında çimlerde yatan kişiyi fark etmeden, sulama çalışmasına devam etti. O esnada çimlerde yatan bir kişi yattığı yerden kalkarak belediye çalışanının üzerine yürüdü.

"İKİSİNDEN DE ŞİKAYETÇİYİM"

Çimlerde yatan kişi yattığı esnada ıslanınca aniden ayağa kalkarak sulama yapan belediye çalışanın üzerine yürüdü. ‘Sen beni nasıl ıslatırsın’ diyerek belediye çalışanını darbederek yere düşüren kişiyi çevrede bulunan vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Yarı çıplak halde sakinleştirilmeye çalışan kişi belediye çalışanları için 'ikisinden de şikayetçiyim' diyerek bağırmaya başladı.

Çimlerde yatan adamı ıslatan belediye işçisine darp VİDEO


SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞANA TEKME ATTI

Sokakta yaşanan hareketlilik vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken, bir süre sokak üzerinde bağıran kişi kendisini sakinleştirmeye çalışan bir vatandaşa ‘sen karışma’ diyerek tekme attı.

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