Çin, 6G teknolojisi için şimdiden çalışmalara başladı

Günümüzde hala kurulma aşamasında olan 5G teknolojisi, şu anda sadece belirli ülkelerde kullanıma açılmış durumda. Ancak yeni gelen bilgilere göre Çin, şimdiden 6G teknolojisi üzerinde çalışmaya odaklanacak.

6G teknolojisinde lider ülkelerden biri olmak isteyen Çin, bu teknoloji üzerinde çalışmak için yeni bir uzman ekip kurdu.





BAKANLIKLAR 6G TEKNOLOJİSİ İÇİN TOPLANDI

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığı, Çin Bilimleri Akademisi, Doğa Bilim Fonu Komisyonundan yetkililer, "Altıncı Nesil İletişim Teknolojisi (6G) Geliştirme Toplantısı" için başkent Pekin'de toplandı.

Toplantıda, ilgili kurumlardan 6G'nin araştırılmasına yönelik 37 kişilik uzman grubu oluşturuldu.

ÇİN, 1 KASIM'DA 5G'YE GEÇMİŞTİ

Çin'deki üç telekomünikasyon şirketi, 1 Kasım'da birçok büyük şehirde 5G hizmetini başlatmıştı.

Telekom şirketleri, yıl sonuna kadar 50'ye yakın şehirde 5G'nin kullanılacağını ve bu teknolojinin gelecek yıl ülke genelinde yaygınlaşacağını açıkladı.

Çin'de 80 bin 5G teknolojisine sahip baz istasyonu devreye alındı ve yıl sonuna kadar bu sayının 130 bine çıkarılması hedefleniyor.

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