taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7583
Euro
6.3616
Altın
1468.84
Borsa
103606.91
Gram Altın
272.226
Bitcoin
52637.53

Çin, 6G teknolojisi için şimdiden çalışmalara başladı

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, 6G'nin araştırılması için uzman ekip kurulduğunu açıkladı.

AA | 08.11.2019 - 10:30..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Günümüzde hala kurulma aşamasında olan 5G teknolojisi, şu anda sadece belirli ülkelerde kullanıma açılmış durumda. Ancak yeni gelen bilgilere göre Çin, şimdiden 6G teknolojisi üzerinde çalışmaya odaklanacak.

6G teknolojisinde lider ülkelerden biri olmak isteyen Çin, bu teknoloji üzerinde çalışmak için yeni bir uzman ekip kurdu.

çin

BAKANLIKLAR 6G TEKNOLOJİSİ İÇİN TOPLANDI

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığı, Çin Bilimleri Akademisi, Doğa Bilim Fonu Komisyonundan yetkililer, "Altıncı Nesil İletişim Teknolojisi (6G) Geliştirme Toplantısı" için başkent Pekin'de toplandı.

Toplantıda, ilgili kurumlardan 6G'nin araştırılmasına yönelik 37 kişilik uzman grubu oluşturuldu.

çin

ÇİN, 1 KASIM'DA 5G'YE GEÇMİŞTİ

Çin'deki üç telekomünikasyon şirketi,  1 Kasım'da birçok büyük şehirde 5G hizmetini başlatmıştı.

Telekom şirketleri, yıl sonuna kadar 50'ye yakın şehirde 5G'nin kullanılacağını ve bu teknolojinin gelecek yıl ülke genelinde yaygınlaşacağını açıkladı.

Çin'de 80 bin 5G teknolojisine sahip baz istasyonu devreye alındı ve yıl sonuna kadar bu sayının 130 bine çıkarılması hedefleniyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Çin, 6G teknolojisi için şimdiden çalışmalara başladı

Çin, 6G teknolojisi için şimdiden çalışmalara başladı

Çin, 6G teknolojisi için şimdiden çalışmalara başladıÇin, 6G teknolojisi için şimdiden çalışmalara başladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bülent Arınç 'KHK faciadır' sözünde geri adım attı

Bülent Arınç 'KHK faciadır' sözünde geri adım attı

376
Başakşehir grubunda liderliğe yükseldi

Başakşehir grubunda liderliğe yükseldi

86
Avrupa'yı mülteci korkusu sardı

Avrupa'yı mülteci korkusu sardı

91
HDP'li İpekyolu Belediyesi'ne kayyum

HDP'li İpekyolu Belediyesi'ne kayyum

54
UEFA ülkeler sıralamasında son durum

UEFA ülkeler sıralamasında son durum

22
Camiler kiliseye döndü tartışması

Camiler kiliseye döndü tartışması

180
İzmir'de ata silahlı saldırı

İzmir'de ata silahlı saldırı

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir