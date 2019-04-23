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Çin, ABD'nin İran kararını tanımayacak

İran ile ticari ilişkilerin kesilmesini isteyen ABD, bu talebi dile getirdiği Türkiye dahil 8 ülkeden tepki gördü.

AA | 23.04.2019 - 10:26..
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, düzenlediği basın toplantısında ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımlara rağmen Tahran yönetimi ile ticari ilişkilerin devam edeceğini söyledi.

"İRAN'LA İŞ BİRLİĞİMİZ AÇIK"

Shuang, “Çin, ABD tarafından uygulanan tek taraflı yaptırımlara ve uzun vadeli yargı kararlarına karşı çıkıyor. İran'la iş birliğimiz açık, şeffaf, yasal ve meşru. Bu nedenle saygı gösterilmesi gerekiyor" dedi.

Çin, ABD'nin İran kararını tanımayacak

Çin’in İranlı şirketlerin yasal çıkarlarını korumak istediğini belirten Geng, “Çin hükümeti İranlı şirketlerin yasal çıkarlarını ve istikrarlı uluslararası enerji piyasalarına katkısını ve buradaki rolünü koruma eğilimindedir” ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN KARARI

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik petrol yaptırımları konusunda Türkiye dahil 8 ülkeye tanınan muafiyetlere son vereceğini duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre mayıs ayında süresi biten petrol muafiyetleri yenilenmeyecek.

Konuyla ilgili açıklamayı yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, muafiyet döneminin biteceği 1 Mayıs'tan itibaren İran yaptırımlarına riayet edilmesi hususunda ilgili devlet ve kurumları sert sözlerle uyardı.

Pompeo şunları söyledi: "Geçen kasım ayında 7 ülkeye ve Tayvan'a muafiyet sağladık. Bugün bu muafiyetlerin sona ereceğini duyuruyorum. Sıfır toleransa yöneliyoruz. Yaptırımlara uyulup uyulmadığını yakından takip edeceğiz. İran'la iş birliğine giden devlet veya kurumların (bu iş birliğinden) elde edecekleri kazanç, alacakları riske değmeyecektir."

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