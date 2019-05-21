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Çin ile ABD arasındaki gerilimde son durum

Çin, ticaret görüşmelerinde saldırgan ve korumacı bir tavır takınan ABD karşısında mücadeleye tam anlamıyla hazır olduğunu duyurdu.

DHA | 21.05.2019 - 16:18..
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Dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı, piyasalara etki etmeye devam ediyor.

ABD, ticaret görüşmelerinde saldırgan ve korumacı tavır sergilerken, Çin de geri adım atmadı.

ABD DAHA CİDDİ SORUNLARLA KARŞILACAK

Çin'in devlet haber ajansı Xinhua'a konuyla ilgili bir makale yayınlandı.

Makalede, ABD piyasalarının oynaklığına dikkat çekilerek, ABD’nin daha ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacağına işaret edildi.

"ÇİN BLÖF YAPMIYOR"

Makalenin devamında, ABD’nin tek taraflı hamlelerinin sadece Çin’in moralini yükselterek, vatanseverlikle birbirlerine kenetlenecekleri ve tüm mücadelelerden zaferle ayırılacağının belirtildi ve “Çin blöf yapmıyor” denildi.

Çin ile ABD arasındaki gerilimde son durum

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