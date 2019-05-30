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Çin, ABD'yi nadir element ile tehdit etti

ABD nadir element ithalatının yüzde 70'ini Çin'den yapıyor.

AA & Ensonhaber | 30.05.2019 - 08:00..
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Pekin’in Washington’la devam eden ticaret savaşında 'nadir elementler' üstünlüğünü kullanacağı belirtildi.

"BİZİ HAFİFE ALMAYIN"

Çin Komunist Partisi’nin amiral gemisi People’s Daily’de Çarşamba günü yer alan baş makalede, Çin’in niyeti üzerine tarihsel önemi olan bir dil kullanılarak, “ABD Çin’in ticaret savaşında kapasitesini hafife almamalıdır” denildi.

Gazetede yer alan yorumda, "seni uyarmadığımı söyleme" anlamında gelen nadir kullanılan bir deyime yer verildi. Bu spesifik söylem gazetede daha önce Çin’in 1962 yılında Hindistan ile savaşmasından önce kullanılmıştı.

Çin, ABD'yi nadir element ile tehdit etti

Nisan ayında ise Çin Komunist Partisine bağlı olan Global Times gazetesinde, “Çin’in diplomatik diline aşina olanlar bu sözcüğün ne anlama geldiğini çok iyi bilirler” denmişti. Bu sözcük aynı zamanda 1979 yılında Çin'in Vietnam ile ilişkileri kopmadan önce de kullanılmıştı.

eople’s Daily Çin’in "Ticaret savaşında misilleme olarak nadir elementlerin kullanılıp kullanılmayacağını söylemek zor değil" dedi.

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu’ndan bir yetkili CCTV’ye yaptığı açıklamada "Çin'in gelişimini bastırmak isteyenler, ihraç edilen nadir elementlerle neler yapıldığını gördüklerinde mutlu olmayacaklar" dedi.

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