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Çin, Ay'ın öteki tarafından yeni görüntüler paylaştı

Çin, Ay'ın 'karanlık yüzü' olarak adlandırılan öteki tarafına gönderdiği Chang’e-4 uzay aracından yeni görüntüler yayınladı.

Haber Merkezi | 10.01.2020 - 10:38..
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Ay'ın, Dünya'dan göremediğimiz öteki tarafına 2 Ocak 2019 tarihinde başarılı bir iniş gerçekleştiren Chang'e-4 uzay aracı, o tarihten bu yana keşiflerine tüm hızıyla devam ediyor.

Aynı zamanda Yutu-2 adında küçük bir keşif aracını da barındıran Chang'e-4, daha önce Ay'ın yüzey derinliklerinden gelen minarelleri keşfetmişti.

YENİ FOTOĞRAFLAR PAYLAŞILDI

Chang'e-4 uzay aracının Ay'ın öteki tarafına inmesinin üstünden 1 yıl geçti. Yıl dönümünü yeni fotoğraflarla kutlayan Çin, Ay'ın diğer tarafı ile ilgili yeni fotoğraflar paylaştı.

Görsel: Ay'ın öteki tarafında bulunan bir krater

krater

Görsel: Yutu-2'nin kraterin içinden görüntüsü

ay

 

Görsel: Uzay aracının izleri

ay

ÇİN, YENİ GÖREVLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Geçtiğimiz yılın başlarında Chang’e-4 uzay aracını Ay'a gönderen Çin, bu yılın ilerleyen zamanlarında Chang’e-5 aracını da fırlatmaya hazırlanıyor. Bu sayede Ay yüzeyinden daha kapsamlı veriler elde edilebilecek.

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Çin, Ay'ın öteki tarafından yeni görüntüler paylaştı

Çin, Ay'ın öteki tarafından yeni görüntüler paylaştı

Çin, Ay'ın öteki tarafından yeni görüntüler paylaştı

Çin, Ay'ın öteki tarafından yeni görüntüler paylaştıÇin, Ay'ın öteki tarafından yeni görüntüler paylaştı

Çin, Ay'ın öteki tarafından yeni görüntüler paylaştı

Çin, Ay'ın öteki tarafından yeni görüntüler paylaştıÇin, Ay'ın öteki tarafından yeni görüntüler paylaştıÇin, Ay'ın öteki tarafından yeni görüntüler paylaştıÇin, Ay'ın öteki tarafından yeni görüntüler paylaştı

Çin, Ay'ın öteki tarafından yeni görüntüler paylaştı

Çin, Ay'ın öteki tarafından yeni görüntüler paylaştı

Çin, Ay'ın öteki tarafından yeni görüntüler paylaştı

Çin, Ay'ın öteki tarafından yeni görüntüler paylaştıÇin, Ay'ın öteki tarafından yeni görüntüler paylaştıÇin, Ay'ın öteki tarafından yeni görüntüler paylaştı

Çin, Ay'ın öteki tarafından yeni görüntüler paylaştı

Çin, Ay'ın öteki tarafından yeni görüntüler paylaştı

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