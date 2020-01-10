Çin, Ay'ın öteki tarafından yeni görüntüler paylaştı

Ay'ın, Dünya'dan göremediğimiz öteki tarafına 2 Ocak 2019 tarihinde başarılı bir iniş gerçekleştiren Chang'e-4 uzay aracı, o tarihten bu yana keşiflerine tüm hızıyla devam ediyor.

Aynı zamanda Yutu-2 adında küçük bir keşif aracını da barındıran Chang'e-4, daha önce Ay'ın yüzey derinliklerinden gelen minarelleri keşfetmişti.

YENİ FOTOĞRAFLAR PAYLAŞILDI

Chang'e-4 uzay aracının Ay'ın öteki tarafına inmesinin üstünden 1 yıl geçti. Yıl dönümünü yeni fotoğraflarla kutlayan Çin, Ay'ın diğer tarafı ile ilgili yeni fotoğraflar paylaştı.

Görsel: Ay'ın öteki tarafında bulunan bir krater

Görsel: Yutu-2'nin kraterin içinden görüntüsü

Görsel: Uzay aracının izleri

ÇİN, YENİ GÖREVLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Geçtiğimiz yılın başlarında Chang’e-4 uzay aracını Ay'a gönderen Çin, bu yılın ilerleyen zamanlarında Chang’e-5 aracını da fırlatmaya hazırlanıyor. Bu sayede Ay yüzeyinden daha kapsamlı veriler elde edilebilecek.

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