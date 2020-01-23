Çin, Ay'ın öteki tarafından yeni görüntüler yayınladı

Ay'ın, Dünya'dan göremediğimiz öteki tarafına 2 Ocak 2019 tarihinde başarılı bir iniş gerçekleştiren Chang'e-4 uzay aracı, o tarihten bu yana keşiflerine tüm hızıyla devam ediyor.

Aynı zamanda Yutu-2 adında küçük bir keşif aracını da barındıran Chang'e-4, daha önce Ay'ın yüzey derinliklerinden gelen minarelleri keşfetmişti.

FOTOĞRAFLAR PAYLAŞILMIŞTI

Chang'e-4 uzay aracının Ay'ın öteki tarafına inmesinin üstünden 1 yıl geçti. Geçtiğimiz haftalarda yıl dönümünü yeni fotoğraflarla kutlayan Çin, Ay'ın diğer tarafı ile ilgili aşağıdaki fotoğrafları paylaşmıştı.

Görsel: Ay'ın öteki tarafında bulunan bir krater

Görsel: Yutu-2'nin kraterin içinden görüntüsü

Görsel: Uzay aracının izleri

YENİ FOTOĞRAFLAR YAYINLANDI

Yutu-2 uzay aracı, şu ana kadar yaklaşık 350 metre kıvrımlı bir yol katetti. Yolculuk boyunca Ay'ın öteki tarafındaki kaya oluşumlarını ve çeşitli toprak örneklerini fotoğraflayan araç, etkileyici manzaraların ortaya çıkmasını sağladı.





ÇİN, YENİ GÖREVLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Geçtiğimiz yılın başlarında Chang’e-4 uzay aracını Ay'a gönderen Çin, bu yılın ilerleyen zamanlarında Chang’e-5 aracını da fırlatmaya hazırlanıyor. Bu sayede, Ay yüzeyinden daha kapsamlı veriler elde edilebilecek.

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