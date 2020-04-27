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Çin, biyoteröre karşı harekete geçti

Pekin yönetimi, biyogüvenlik yasa tasarısıyla "Ulusal Biyogüvenlik Koordinasyon Merkezleri" kurulmasını planlıyor.

AA |
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Çin, biyoteröre karşı harekete geçti

Çin’de koronavirüs salgını sonrası "biyoterör, biyolojik silah tehditleri"nin önlenmesini de kapsayan biyogüvenlik yasa tasarısının ele alındığı bildirildi.

Ülkenin en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi'nin (UHK) 170 üyeden oluşan Daimi Komitesi, 17. toplantısını yapmak üzere dün başkent Pekin’de bir araya geldi.

Bazı yasaların revize edildiği ve yasa tasarılarının görüşüldüğü toplantıda biyogüvenlik yasa tasarısı ele alındı.

ÇİN'DEN BİYOGÜVENLİK RİSKİNE KARŞI ÖNLEM

Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, ülkenin ilgili birimleri ve askeri mekanizmalarının katılımıyla "Ulusal Biyogüvenlik Koordinasyon Mekanizmaları'nın" kurulmasını teşvik eden tasarıyla, biyogüvenlik risklerinin kaynağının izlenmesi, raporlanması, erken uyarı ve gözlem konularında iyileştirmeler yapılması öngörülüyor.

Çin, biyoteröre karşı harekete geçti

BİYOLOJİK SİLAH TEHDİTLERİNİN ENGELLENMESİ HEDEFLENİYOR

Tasarı, ayrıca laboratuvarların, biyolojik kaynakların yönetiminin düzenlenmesi, "biyoterör, biyolojik silah tehditleri"nin önlenmesi ile biyogüvenlik kapasitesinin inşasına ilişkin yasal sorumlulukları kapsıyor.

Çin, biyoteröre karşı harekete geçti

TASARI SON HALİNİ ALACAK

UHK Daimi Komitesi'nin toplantısı 29 Nisan'a kadar devam edecek. Tasarının ülkede koronavirüs nedeniyle ertelenen yıllık meclis toplantılarında son halini alması bekleniyor.

Çin'de yılın en önemli siyasi toplantıları olan UHK ile en üst düzey siyasi istişare mekanizması olan Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın 3-5 Mart'ta yapılması planlanan toplantıları, salgın nedeniyle ertelenmişti.

Çin, biyoteröre karşı harekete geçti

(Vuhan Viroloji Enstitüsü)

DÜNYA GENELİNDE KORONA BİLANÇOSU

Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün, dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyona yaklaştı.

Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle 207 bin 20 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 881 bin 561 kişi ise iyileşti.

Diğer yandan Çin ana karasında virüsün bulaştığı kişi sayısı 82 bin 830 olurken, 4 bin 633 kişi yaşamını yitirdi.

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