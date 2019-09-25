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Çin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattı

Çin; deniz, atmosfer ve uzay gözlemi için kullanılacak Yunhai-102 uydusunu uzaya gönderdi.

AA | 25.09.2019 - 10:25..
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ABD ve Rusya'dan sonra dahil olduğu uzay yarışında, son dönemdeki hızlı gelişimiyle öne çıkan Çin; doğal afetler, uzay, atmosfer ve deniz çevresinin gözlemi ile çeşitli bilimsel deneyler için kullanacağı Yunhai-102 uydusunu, Long March 2D roketiyle başarılı bir şekilde uzaya gönderdi.

İç Moğolistan Özerk Bölgesi’ndeki Gobil Çölü’nde bulunan, Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi’nden fırlatılan roket, Çin Uzay Bilim Teknoloji Şirketi Şanghay Uzay Teknolojisi Akademisi tarafından geliştirildi.

roket

ÇİN, LİDER OLMAK İSTİYOR

Uzaktan algılama uyduları, küresel konumlandırma ve gözlem uyduları, yörüngede daimi uzay istasyonu inşası, Ay çalışmaları, Mars ve Jüpiter’i keşif gibi iddialı projeleriyle, ABD ve Rusya'yı geride bırakmak isteyen Çin, 2045 yılına kadar uzayın lideri olmayı planlıyor.

Long March 2D fırlatılma görüntüleri:

uzay

Long March 2D

Long March 2D

Long March 2D

Long March 2D

Long March 2D

Long March 2D

Long March 2D

Long March 2D

Long March 2D

Long March 2D

Çin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattı

Çin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattı

Çin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattı

Çin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattı

Çin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattı

Çin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattı

Çin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattı

Çin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattı

Çin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattı

Çin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattı

Çin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattıÇin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattı

Çin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattıÇin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattıÇin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattıÇin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattıÇin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattıÇin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattıÇin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattıÇin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattıÇin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattıÇin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattıÇin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattıÇin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattıÇin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattıÇin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattıÇin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattıÇin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattıÇin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattıÇin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattıÇin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattıÇin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattıÇin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattıÇin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattıÇin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattıÇin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattıÇin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattıÇin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattıÇin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattıÇin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattıÇin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattıÇin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattıÇin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattıÇin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattıÇin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattıÇin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattıÇin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattıÇin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattıÇin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattıÇin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattıÇin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattıÇin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattıÇin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattıÇin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattıÇin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattıÇin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattıÇin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattıÇin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattı

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