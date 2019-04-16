Cin çıkarma ve define bulma vaadiyle dolandırıcılık

Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendisini "Artin" olarak tanıtan, vatandaşların dini duygularını sömürerek "define bulma", "cin çıkarma", "sıkıntıları giderme", "şifa verme" gibi çeşitli vaatlerde bulunarak dolandırıcılık yapan Ş.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

6 KİŞİDEN 700 BİN LİRA ALDILAR

Ş.T'yi yakalayan polis ekipleri, onunla hareket ettiği belirlenen A.A'yı da gözaltına aldı. Kentte 6 kişiden 700 bin lira dolandırdıkları ileri sürülen şüpheliler, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.