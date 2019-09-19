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Çin, çok yakında kendi kripto para birimini piyasaya sürecek

Çin, ülke genelinde kendi kripto para birimini kullanmak için çalışmalarına hız kazandırdı.

Haber Merkezi | 19.09.2019 - 16:14..
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Çin, ilk başlarda kripto para birimlerinin kullanılmasına oldukça karşı çıkmış ve bazı bölgelerde yapılan kripto para işlemlerini de yasaklamıştı. Ancak, Facebook'un kendi kripto para birimini çok yakında kullanıma sunacak olması, Çin hükümetini harekete geçirdi ve Çin'in ulusal para birimi Yuan'ı destekleyen bir kripto para çıkarmak için çalışmalar hız kazandı.

Yeni gelen bilgilere göre Çin, dijital para birimi için henüz resmi bir yayınlama programı açıklamadı. Ancak hükümet, iki aşamalı bir tanıtım programı üzerinde çalışıyor.

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ÇİN, DEV ŞİRKETLER İLE BİRLİKTE ÇALIŞACAK

Çin Halk Bankası, kendi kripto para birimini piyasaya sürerek Alibaba ve Tencent gibi dev Çinli teknoloji şirketleri ile birlikte çalışacak. Ayrıca hükümet, Union Pay olarak da bilinen Çin Bankaları Birliği de dahil olmak üzere yedi finansal kurumla ortaklıklar kuracak.

Yeni gelen bilgilere göre, Çin'in geliştirdiği kripto para birimi, yalnızca blockchain  (blok zinciri) mimarisine dayalı olmayacak. Mevcut elektronik ödeme platformlarından da birçok özellik alacak para birimi, saniyede 300 bin işlem yapma kapasitesine sahip olacak. Facebook'un Libra kripto para birimi ise saniyede 1.000 işlem yapabiliyor.

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İNTERNET BAĞLANTISI İSTEMEYECEK

Çin'in piyasaya süreceği yeni kripto para birimi, bütün güvenlik risklerini ortadan kaldırmak için herhangi bir internet bağlantısı gerektirmeyecek ve WeChat-Alipay gibi mobil ödeme platformlarıyla uyumlu olacak.

Çin'in bu hamlesinin, doların karşısında kendi para birimi Yuan'ın değerini artırmaya yönelik olduğu belirtiliyor.

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