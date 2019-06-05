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Çin denizden uzaya roket fırlattı

Dünyadaki rekabeti uzaya taşıyan ABD ve Çin, Mars'ta sondaj faaliyetleri yürütecek.

DHA | 05.06.2019 - 16:22..
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Çin denizden uzaya roket fırlattı

Çin Ulusal Uzay Ajansı, ülkenin ilk kez denizden uzaya roket fırlattığını duyurdu. ‘A Long March 11’ (Uzun Bir Yürüyüş) adı verilen roket, ‘Yellow Sea’ adlı gemiden fırlatıldı.

Roketin, ikisi deneysel ve beşi ticari olmak üzere yedi uydu taşıdığı açıklandı. Uzay programlarına Rusya ve Japonya’dan daha fazla harcama yapan Çin’in hareketli platformlardan roket fırlatabilme teknolojisine sahip olduğu gözler önüne serildi.

Çin denizden uzaya roket fırlattı VİDEO

MARS'A SONDAJ ARACI

Senenin başında ayın uzak yüzüne araç indiren tek ülke olan Çin, ayda bir üs kurmak ve Mars’a bir sondaj aracı yollama planlarını duyurmuştu.

Çin denizden uzaya roket fırlattı

AMERİKA DENİZDEN FIRLATMADI

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), daha önce deniz üzerindeki bir platformdan uzaya roket fırlatmadı. Amerikalı uzay şirketi SpaceX ise uzaya yolladığı roketleri deniz üzerindeki platformlara indirmeyi başardı. Çin deniz üzerindeki platformdan uzaya roket yollayarak bu alanda bir adım öne geçmiş oldu.

Çin denizden uzaya roket fırlattı

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