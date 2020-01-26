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Çin Devlet Başkanı: Koronavirüs salgını hızla ilerliyor

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 'Koronavirüs ilerlemesi hızlanıyor ve ülke ciddi bir durumla karşı karşıya' açıklamasında bulundu.

İHA | 26.01.2020 - 03:18..
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Çin Devlet Başkanı: Koronavirüs salgını hızla ilerliyor

Çin Devlet Başkanı Xi Jingping, Politbüro Daimi Komitesi üyeleriyle korona virüs konulu bir toplantı düzenledi.

Çin Devlet Başkanı: Koronavirüs salgını hızla ilerliyor

"CİDDİ BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Toplantıda hastalıkla mücadele etmek için alınan önlemlerden bahsedilirken, Jinping konuya ilişkin, “Korona virüs ilerlemesi hızlanıyor. Ülke ciddi bir durumla karşı karşıya" dedi.

Çin Devlet Başkanı: Koronavirüs salgını hızla ilerliyor

"BİZE GÜVENİN, BİRLİKTE ÇALIŞIN"

Öte yandan Jingping, Politbüro Daimi Komitesi üyeleri üzerinden Çin halkına seslenerek, “Bize güvenmeniz, birlikte çalışmanız, bilimsel önlemelere saygı göstermeniz, ilaçların doğru kullanımı ve belirli politikalarla elbette bu savaşı kazanabiliriz” ifadelerini kullandı.

Çin Devlet Başkanı: Koronavirüs salgını hızla ilerliyor

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