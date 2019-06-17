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Çin Devlet Başkanı Kuzey Kore'ye gidiyor

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, perşembe günü Kuzey Kore'ye giderek 2 günlük resmi ziyarette bulunacak.

İHA | 17.06.2019 - 16:02..
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Çin devlet medyası tarafından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Xi Jinping’in Perşembe günü Kuzey Kore’ye resmi ziyaret düzenleyeceği ifade edildi.

İLİŞKİLERİN 70'İNCİ YIL DÖNÜMÜ

Çin lideri Xi, 2 gün sürecek ziyareti kapsamında Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile bir araya gelecek.

Çin devlet medyasından yapılan açıklamada, Kuzey Kore ve Çin ilişkilerinin 70. yıldönümünde gerçekleştirilecek görüşmede, iki liderin Kore yarımadasındaki son durumu değerlendireceği belirtildi.

Çin Devlet Başkanı Kuzey Kore'ye gidiyor

4 KEZ BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

Ziyaret, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin çıkmaza girdiği şeklinde yorumlandı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, göreve geldiği 2012 yılından bu yana Çin’de Kuzey Kore lideri Kim ile 4 kez bir araya gelmişti.

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