Çin Doğu Türkistan'da asimile politikası izliyor

Uygurlara yönelik baskıcı politikası nedeniyle tüm dünyada eleştirilen Pekin yönetiminin, ailelerinden zorla ayırdığı yarım milyon Uygur çocuğu yatılı okullara yerleştirdiği idda edildi.

"PARTİ VE ÜLKEYE SADAKAT AŞILAMAK AMACIYLA"

Amerikan New York Times gazetesi, Pekin hükümetine ait bir internet sitesine dayandırdığı haberinde, iktidardaki Komünist Parti’nin asimile politikası kapsamında 'Parti ve ülkeye sadakat aşılamak amacıyla' yarım milyon Uygur çocuğu Sincan Bölgesi’nde yapılan yatılı okullara yerleştirdiğini yazdı.

YATILI OKULLARIN SAYISI ARTIRILIYOR

Gazete ayrıca hükümetin sitesinde yayımlanan 'planlama belgesine' göre yatılı okulların sayısının artırılmasına yönelik büyük bir çaba olduğunu da belirtti.

KENDİ KÜLTÜRLERİNDEN UZAKLAŞMALARI SAĞLANIYOR

Gazete, çocukları bu tarz yatılı okullarda okuyan Uygur ailelerle yaptığı söyleşiler sonucunda da Pekin’in, çocuklara küçük yaşlarda uyguladığı asimilasyon uygulamalarıyla ‘kendi kültürlerinden oldukça uzak bir hayat tarzı’ aşılamaya çalıştığını iddia etti.

ÇOCUKLAR AİLELERİNDEN UZAKLAŞIYOR

Çocuğu Hotan'da yatılı bir ortaokulda okuyan aile gazete verdiği demeçte, Sadece Çince eğitim alan çocuklarının her geçen yıl kendilerinden biraz daha uzaklaştığını hissetlerini anlatıyor.

BAZI FAKİR AİLELER BUNU FIRSAT OLARAK GÖRÜYOR

Çevresi demir tellerle çevirili olduğu iddia edilen yatılı okulların ayrıca çocuklarını okutmaya maddi gücü yetmeyen bazı aileler için de cazip geldiği söylendi. Gazeteye göre, fakir aileler çocuklarının iş bulabilmesi için bu okulların anahtar olabileceğini düşünüyor.

ÇİN'E ÇOCUKLARI TESLİM ETMESİ ÇAĞRISI YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de Çin yönetimine, ailelerinden zorla kopardığı Uygur ve Doğu Türkistanlı diğer Türk kökenli azınlıklara mensup çocukları derhal teslim etmesi çağrısında bulunmuştu.

1 MİLYON TÜRK KÖKENLİ MÜSLÜMAN KAMPLARA GÖNDERİLDİ

Doğu Türkistan'da yaşayan Kazak, Kırgız, Tatar ve diğer Türk kökenli toplumlara atıfla İnsan Hakları İzleme Örgütü, Çin'in 2017'den bu yana 'Terörizmle sert mücadele' adı altında en az 1 milyon Uygur ve Türk kökenli diğer Müslümanları gözaltına aldığı ve yasa dışı siyasi eğitim kamplarına gönderdiğini belirtmişti.

Örgüt ayrıca Çinli yetkililerin gözaltına alınmış ya da toplama kamplarına gönderilmiş ebeveynlerin çocuklarını alarak devlet gözetimindeki çocuk esirgeme kurumlarında ve benzeri yatılı okullarda tuttuğu ifade etmişti.