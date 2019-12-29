taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9576
Euro
6.6596
Altın
1510.86
Borsa
113683.61
Gram Altın
289.425
Bitcoin
43054.32

Çin Doğu Türkistan'da asimile politikası izliyor

Çin ailelerinden ayırdığı yarım milyon Uygur çocuğu asimile politikası kapsamında yatılı okullara yerleştiriyor.

Haber Merkezi | 29.12.2019 - 05:32..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Çin Doğu Türkistan'da asimile politikası izliyor

Uygurlara yönelik baskıcı politikası nedeniyle tüm dünyada eleştirilen Pekin yönetiminin, ailelerinden zorla ayırdığı yarım milyon Uygur çocuğu yatılı okullara yerleştirdiği idda edildi.

"PARTİ VE ÜLKEYE SADAKAT AŞILAMAK AMACIYLA"

Amerikan New York Times gazetesi, Pekin hükümetine ait bir internet sitesine dayandırdığı haberinde, iktidardaki Komünist Parti’nin asimile politikası kapsamında 'Parti ve ülkeye sadakat aşılamak amacıyla' yarım milyon Uygur çocuğu Sincan Bölgesi’nde yapılan yatılı okullara yerleştirdiğini yazdı.

Çin Doğu Türkistan'da asimile politikası izliyor

YATILI OKULLARIN SAYISI ARTIRILIYOR

Gazete ayrıca hükümetin sitesinde yayımlanan 'planlama belgesine' göre yatılı okulların sayısının artırılmasına yönelik büyük bir çaba olduğunu da belirtti.

KENDİ KÜLTÜRLERİNDEN UZAKLAŞMALARI SAĞLANIYOR

Gazete, çocukları bu tarz yatılı okullarda okuyan Uygur ailelerle yaptığı söyleşiler sonucunda da Pekin’in, çocuklara küçük yaşlarda uyguladığı asimilasyon uygulamalarıyla ‘kendi kültürlerinden oldukça uzak bir hayat tarzı’ aşılamaya çalıştığını iddia etti.

Çin Doğu Türkistan'da asimile politikası izliyor

ÇOCUKLAR AİLELERİNDEN UZAKLAŞIYOR

Çocuğu Hotan'da yatılı bir ortaokulda okuyan aile gazete verdiği demeçte, Sadece Çince eğitim alan çocuklarının her geçen yıl kendilerinden biraz daha uzaklaştığını hissetlerini anlatıyor.

BAZI FAKİR AİLELER BUNU FIRSAT OLARAK GÖRÜYOR

Çevresi demir tellerle çevirili olduğu iddia edilen yatılı okulların ayrıca çocuklarını okutmaya maddi gücü yetmeyen bazı aileler için de cazip geldiği söylendi. Gazeteye göre, fakir aileler çocuklarının iş bulabilmesi için bu okulların anahtar olabileceğini düşünüyor.

Çin Doğu Türkistan'da asimile politikası izliyor

ÇİN'E ÇOCUKLARI TESLİM ETMESİ ÇAĞRISI YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de Çin yönetimine, ailelerinden zorla kopardığı Uygur ve Doğu Türkistanlı diğer Türk kökenli azınlıklara mensup çocukları derhal teslim etmesi çağrısında bulunmuştu.

Çin Doğu Türkistan'da asimile politikası izliyor

1 MİLYON TÜRK KÖKENLİ MÜSLÜMAN KAMPLARA GÖNDERİLDİ

Doğu Türkistan'da yaşayan Kazak, Kırgız, Tatar ve diğer Türk kökenli toplumlara atıfla İnsan Hakları İzleme Örgütü, Çin'in 2017'den bu yana 'Terörizmle sert mücadele' adı altında en az 1 milyon Uygur ve Türk kökenli diğer Müslümanları gözaltına aldığı ve yasa dışı siyasi eğitim kamplarına gönderdiğini belirtmişti.

Örgüt ayrıca Çinli yetkililerin gözaltına alınmış ya da toplama kamplarına gönderilmiş ebeveynlerin çocuklarını alarak devlet gözetimindeki çocuk esirgeme kurumlarında ve benzeri yatılı okullarda tuttuğu ifade etmişti.

Çin Doğu Türkistan'da asimile politikası izliyor

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'a kar yağışı başladı

İstanbul'a kar yağışı başladı

41
Kahramanmaraş'ta takla atarak yoldan çıkan araç alev aldı

Kahramanmaraş'ta takla atarak yoldan çıkan araç alev aldı

70
Mehmetçik'ten Mamaklı öğrencilere videolu yanıt

Mehmetçik'ten Mamaklı öğrencilere videolu yanıt

5
Irak'taki eylemlerde 490 kişi öldü 22 bin kişi yaralandı

Irak'taki eylemlerde 490 kişi öldü 22 bin kişi yaralandı

26
Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu

Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu

2
Hollanda uyruklu 2 terörist ülkesine iade edildi

Hollanda uyruklu 2 terörist ülkesine iade edildi

4
Çin Doğu Türkistan'da asimile politikası izliyor

Çin Doğu Türkistan'da asimile politikası izliyor

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir