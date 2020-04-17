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Çin ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 6,8 daraldı

Çin'de açıklanan yeni veriler, 28 yılın en kötü performansına işaret etti.

AA |
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Çin ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 6,8 daraldı

Koronavirüs salgını, Çin ekonomisini vurdu.

Açıklanan verilere göre, ülkede gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) ilk çeyrekte yıllık yüzde 6,8 geriledi.

Söz konusu oran, Çin hükümetinin 1992'den bu yana yayınladığı resmi büyüme rakamları arasında en kötü performansa işaret etti.

ÇİN EKONOMİSİNDEN KÖTÜ PERFORMANS

Ülke ekonomisi ilk çeyrekte geçen yılın son çeyreğine kıyasla da yüzde 9,8 daraldı.

Çin'in büyüme verisine yönelik farklı kurumların gerçekleştirdiği piyasa beklentileri yüzde 6 ila 9 arasında değişse de bazı ekonomistler çift haneye varan daralmadan bahsediyordu.

Çin ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 6,8 daraldı

PERAKENDE SATIŞLARDA DÜŞÜŞ

Ülke ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yıllık bazda yüzde 6, çeyreklik bazda yüzde 1,5 büyüme kaydetmişti.

Öte yandan Çin'de, perakende satışlar martta yıllık 15,8 ve sanayi üretimi yüzde 1,1 düşüş kaydetti. Piyasada perakende satışların yüzde 10 ve sanayi üretiminin yüzde 7,3 gerilemesi bekleniyordu.

ÇİN'DE BİRÇOK FABRİKA KAPANDI

Analistler, ilk çeyrekte koronavirüs nedeniyle Çin'de birçok fabrikanın kapandığını, hem arz hem de talep kanalının ciddi bir şekilde sekteye uğradığını belirterek, buna karşın martta bir önceki aya kıyasla sanayi üretimindeki iyileşmenin cesaret verdiğini söyledi.

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