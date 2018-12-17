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Çin gökdelen sayısında bu yıl rekor kırdı

Çin 2018 yılında 88 gökdelen inşasıyla, dünya gökdelen sıralamasında Avrupa ve Amerika’yı geride bıraktı.

DHA | 17.12.2018 - 11:54..
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Uzun Binalar ve Kentsel Yaşam Konseyi’nin 2018 yılı verilerine göre, dünya genelinde 2018 yılında 200 metre ve üzerinde 143 gökdelen inşa edildi. Toplam 88 gökdelen inşasıyla Çin ilk sırada yer alıyor.

108 KATLI 528 METRE

Çin’in başkenti Pekin’deki Citic Tower, 2018 yılında tamamlanan dünyanın en uzun binası ünvanını aldı. 528 metre uzunluğundaki gökdelen, 108 katlı. Gökdelen dünyanın en uzun 8’inci, Çin’in de en uzun dördüncü gökdeleni.

İstatiksel veriler paylaşan statista.com’a göre; 2018 yılında yapılan en uzun ikinci gökdelen ise Vietnam’daki Ho Chi Minh kentinde bulunan, 469.5 metre uzunluğundaki Vincom Landmark 81 adı verilen bina.

İKİNCİ ABD OLDU

2018 yılındaki dünya gökdelen sıralamasında, Çin’in ardından ikinci sırayı 13 bina ile ABD alırken, üçüncü sıraya 10 bina ile Birleşik Arap Emirlikleri yerleşti.

Verilere göre, Asya kıtası toplam gökdelen sayısında diğer kıtalarla karşılaştırıldığında yüzde 76.2 ile ilk sırayı alıyor.

Listede, yüzde 11.2 ile Kuzey Amerika ikinci, yüzde 9.1 ile Ortadoğu ve Afrika üçüncü sırada geliyor.

Çin gökdelen sayısında bu yıl rekor kırdı

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