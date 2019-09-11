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Çin ile Almanya arasında Hong Kong gerilimi

Hong Kong'daki eylemlerinin başındaki isim, Almanya Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Çin'den tepki gecikmedi.

AA & Ensonhaber | 11.09.2019 - 12:52..
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Çin ile Almanya arasında Hong Kong gerilimi

Hong Kong'da aylardır devam eden eylemlerin bir numarası olarak gösterilen Joshua Wong, Almanya'ya giderek Dışişleri Bakanı Heiko Mass ile görüştü.

ÇİN: İÇ İŞLERİMİZE MÜDAHALE

İkilinin birlikte poz vererek basına servis etmesi, Çin yönetiminde büyük bir rahatsızlığa neden oldu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Pekin’de düzenlediği basın toplantısında, Almanya’yı Çin’in iç işlerine müdahale etmekle suçladı.

Hong Konglu aktivist Wong'un Almanya’yı ziyaret etmesine ve Bakan Maas ile görüşmesine izin verilmesini "Çin’in egemenliğine saygısızlık ve içişlerine müdahale" olarak nitelendiren sözcü, "duyulan büyük memnuniyetsizliğin" Alman tarafına iletildiğini aktardı.

"Alman medyası ve siyasetçilerinin Çin karşıtı ayrılıkçı akıma müdahil olma girişimi son derece yanlıştır." diyen Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Chunying, "Hiçbir yabancı hükümet, kuruluş ve bireyin, Çin’in içişlerini ilgilendiren Hong Kong’daki gelişmelere müdahil olma hakkına sahip olmadığını" sözlerine ekledi.

Çin ile Almanya arasında Hong Kong gerilimi

ALMANYA'DAN CEVAP

Almanya’nın Çin’in suçlamalarına yanıtı gecikmedi. Alman Dışişleri Bakanlığı, Çin’in Maas’ın Hong Konglu aktivist ve hükümet karşıtı Wong ile karşılaşması hakkındaki eleştirilerini reddettiklerini duyurdu.

Bakanlık, sivil toplum temsilcileriyle görüşmelerin çok olağan bir durum teşkil ettiğine dikkat çekerek, Alman hükümetinin her daim düşünce özgürlüğü için angajman üstlendiğini vurguladı.

22 yaşındaki Hong Konglu Wong, pazar akşamı Almanya’ya gitmiş, pazartesi akşamı Bild gazetesi tarafından Berlin’de düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapmıştı.

İKİNCİ DURAĞI AMERİKA

Almanya’ya seyahati öncesinde Hong Kong Havalimanı'nda gözaltına alınan, 24 saat sonra serbest bırakılan Wong, Almanya ziyareti sonrasında ABD’ye seyahat edecek.

Wong, Hong Kong’da 9 Haziran’da başlayan hükümet karşıtı protestoların önde gelen isimleri arasında yer alıyor.

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