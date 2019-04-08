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Çin ile Kuzey Kore arasında yeni köprü hizmete açıldı

İki ülke, sınırındaki Yalu Nehri üzerinde yeni bir köprünün açılışını yaptı.

AA | 08.04.2019 - 19:49..
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Çin ve Kuzey Kore, Yalu Nehri üzerinde Çin'in Jian şehri ile Kuzey Kore'nin Manpo şehrini birleştiren yeni bir köprüyü resmen hizmete açtı.

Kuzey Kore'den hareket eden 4 turist otobüsünün, sabah yeni köprüden geçerek yolcu almak için Çin'e vardığı ve yaklaşık 120 yolcu ile Kuzey Kore'ye döndüğü bildirildi. Yerel bir tur şirketi, Manpo ve civarını gezdikten sonra turistlerin akşama doğru Jian'a dönmeyi planladığını aktardı.

AÇILIŞI ERTELENMİŞTİ

İki ülke arasında yapımına 2012'de karar verilen Jian-Manpo köprüsünün inşası 2016'da tamamlanmış ancak açılışı ertelenmişti.

Köprünün resmi açılışının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, füze ve nükleer programları nedeniyle Kuzey Kore'ye uyguladığı yaptırımlardan etkilenerek ertelenmiş olabileceği yönünde değerlendirmeler yapılmıştı.

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