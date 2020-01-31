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Çin kendi üretimi maskeleri Türkiye’den geri satın alıyor

Koronavirüs nedeniyle büyük bir kaos ortamının yaşandığı Çin’de baş gösteren maske yokluğuna çare, Türkiye'de aranıyor. Çinli firmalar, daha önce ürettikleri maskeleri geri almak için harekete geçti.

DHA | 31.01.2020 - 11:29..
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Çin kendi üretimi maskeleri Türkiye’den geri satın alıyor

Çin’in Vuhan kentinde başlayan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgınında ölü sayısı her geçen gün artıyor.

Bugüne kadar virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 213’e ulaşırken, salgının başlangıç yeri olan Çin’de de büyük bir kaos ortamı hakim.

MASKE İHTİYACI GİDERİLEMİYOR

Hastalığa yakalanmamak için evlerinden çıkmayan ve maske kullanan Çinliler, nüfus fazlalığı nedeniyle gerekli ihtiyaçlarını karşılayamamanın eşiğine geldi.

Son olarak, ülkedeki maske talebinin artması ve üretimde ihtiyacın karşılanmaması üzerine Çin'den, daha önce Türkiye'ye pazarlanan maskeler satın alınmaya başlandı.

Çin kendi üretimi maskeleri Türkiye’den geri satın alıyor

DENİZLİ'YE YOĞUN TALEP VAR

Denizli'deki bir firma tarafından Çin'den ithal edilen maskeler, bu ülkeye satılıyor.

Üretimde ihtiyacın karşılanamaması üzerine Çin tarafından daha önce Türkiye’ye ihraç edilen maskelerin şimdi satın alınmaya başlandığını anlatan firma sahibi Erhan Demirel, yoğun bir maske talebiyle karşılaştığını söyledi.

Çin kendi üretimi maskeleri Türkiye’den geri satın alıyor

"Japonya, Hong Kong, Kırgızistan, Türkmenistan, aklınıza gelebilecek her yerden arıyorlar. 1 milyon, 5 milyon, 10 milyon, 100 milyon adet isteyen firmalar bile oldu." ifadelerini kullanan Demirel, “Bugün 300 bin maskeyi tekrar Çin'e geri göndereceğiz. Çin'den satın aldığımız maskeyi tekrar Çin'e satıyoruz" dedi.

ÇİN'DE ECZANELER YAĞMALANDI

Maske yokluğunun yaşandığı Çin’de ise büyük bir izdiham yaşanıyor.

Eczanelere ve hastanelere akın ederek her türlü ilaç, maske ve tıbbi malzemeleri yağmalayan halk, son çare olarak ellerindeki ürünleri tekrar tekrar kullanmaya çalışıyor.

Çin kendi üretimi maskeleri Türkiye’den geri satın alıyor

MASKELER EVDE DEZENFEKTE EDİLİYOR

Evde hazırladıkları basit düzeneklerle kullanılmış maskelere dezenfeksiyon yapmaya çalışanlar, Çin’deki tıbbi malzeme kıtlığının ne kadar ciddi bir boyutta olduğunu gözler önüne seriyor.

Çin kendi üretimi maskeleri Türkiye’den geri satın alıyor

Çin kendi üretimi maskeleri Türkiye’den geri satın alıyor

Çin kendi üretimi maskeleri Türkiye’den geri satın alıyor

Çin kendi üretimi maskeleri Türkiye’den geri satın alıyor

Çin kendi üretimi maskeleri Türkiye’den geri satın alıyor

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