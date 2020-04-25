Çin, Kim için Kuzey Kore'ye doktor gönderdi iddiası

Çin, tıp uzmanları da dahil olmak üzere Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında tavsiyelerde bulunmak üzere Kuzey Kore'ye bir ekip gönderdi.

Çinli doktorlar ve yetkililer tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen seyahat, Kuzey Kore liderinin sağlığıyla ilgili söylentilerin olduğu bir döneme denk geliyor.

KİM'İN DURUMU KRİTİK İDDİASI

Kim Jong-un'un kalp ameliyatı geçirdiği ve sağlık durumunun kritik olduğu iddia edilmişti.

Kuzey Kore'ye gittiği belirtilen Çinli doktorların yolculuğunun, 36 yaşındaki Kim'in sağlığıyla ilgili olup olmadığı bilinmiyor.

12 NİSAN'DA OPERASYON GEÇİRDİ

Güney Kore merkezli Daily NK gazetesi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, aşırı sigara, obezite ve fazla çalışma nedenleriyle 12 Nisan'da kardiyovasküler operasyon geçirdiğini yazmıştı.

TRUMP: İDDİALAR DOĞRU DEĞİL

Konuya değinen ABD Başkanı Donald Trump, iddiaların yanlış olduğunu düşündüğünü belirterek, Kuzey Koreli yetkililerle temas halinde olup olmadığına ilişkin bilgi vermeyi reddetmişti.