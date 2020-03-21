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Çin Kızıl Haç Başkanı İtalya'yı azarladı

Chen Zhu, koronavirüs salgınının en yaygın olduğu ülke olan İtalya'ya yaptığı ziyarette karşılaştıklarını anlatırken İtalyanlara sert uyarılarda bulundu.

DHA | 21.03.2020 - 10:56..
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Çin Kızıl Haç Başkanı İtalya'yı azarladı

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle şu ana kadar 10 binin üzerinde insan yaşamını yitirdi.

Dünya genelinde toplam vaka sayısı ise 254 bini aştı.

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 627 kişi artarak 4 bin 32'ye yükseldi. Borrelli'nin açıkladığı bu rakam, ülkede 4 haftadır salgın nedeniyle devam eden acil durumda bir günde en yüksek sayı oldu.

Çin, koronavirüs salgınını büyük ölçüde bastırmayı başarmışken, salgının Avrupa'da en çok görüldüğü ülke olan İtalya'yı ziyaret eden Çin Kızılhaç Başkanı Chen Zhu, bu ülkede gördükleri karşısında şok oldu.

"ÇOK GEVŞEK BİR KARANTİNA POLİTİKANIZ VAR"

Gerçekleştirdiği basın toplantısında ülkede gördüklerini anlatan Chen Zhu, İtalyanlara sert uyarılarda bulundu. Ülkedeki karantina politikasının çok gevşek olduğunu belirten Zhu, "Toplu ulaşım hala çalışıyor, insanlar hala etrafta geziniyor ve otellerde toplanıyor. Maske takmayan çok sayıda insan gördüm. Ne yapmaya çalışıyorsunuz, ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama burada derhal zamanı durdurmamız gerekiyor. Tüm sosyal aktiviteleri durdurmamız gerekiyor. Herkesin evinde kalması lazım ve insanların hayatlarını koruması için tüm önlemleri alması gerekiyor. Burada insan hayatı en önemli önceliğimiz. Vuhan'da şehrin kapatılmasının üzerinden bir ay geçti. Bu sayede gerekli önlemleri aldık ve tedavileri gerçekleştirebildik. " ifadelerini kullandı.

Çin Kızılhaç Başkanı Chen Zhu'dan İtalyanlara sert uyarılar İZLE

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